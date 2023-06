Mundaun: disponibile ora su PlayStation e Xbox l'inquietante horror in bianco e nero

Rispetto alla versione iniziale, questa conversione si presenta con supporto per risoluzione a 4K e 60 fps , oltre a una serie di correzioni aggiuntive, aggiustamenti di bug e imperfezioni varie e l'aggiunta di sottotitoli in altre lingue (ma non l'italiano, a quanto pare).

Durante l'Annapurna Interactive Showcase è stato annunciato anche il rilascio di Mundaun su console , con l'inquietante horror "disegnato a mano" in bianco e nero che ora può essere giocato anche su PS4, PS5, Xbox Series X|S e Xbox One, dopo essere stato lanciato su PC.

Un'inquietante avventura fra le Alpi

Uscito originariamente nel 2021 su PC sotto il Publisher MWM Interactive, Mundaun è stato notato da Annapurna che ha deciso di curarne il publishing su console, annunciando il nuovo rilascio all'evento di ieri con un nuovo trailer di presentazione.

Si tratta di una storia horror ambientata in una valle alpina, che ci vede esplorare l'area a piedi o usando veicoli, risolvendo puzzle e incontrando una serie di creature strane e piuttosto inquietanti. Lo stile, ben visibile nel video, è quello che risalta maggiormente in questo titolo.

Il gioco è infatti "disegnato a mano", come riferito dagli sviluppatori, attraverso una sorta di trasposizione in 3D di disegni fatti a matita, cosa che risulta in una grafica in bianco e nero molto particolare e in grado di restituire un'atmosfera davvero peculiare.

