Call of Duty 'non è così speciale', un grafico mostra vendite in linea con le esclusive PlayStation

Call of Duty in realtà non è così speciale come Sony vorrebbe far credere, anzi le sue vendite sono in linea con le esclusive PlayStation: lo rivela un grafico che immaginiamo sia stato presentato nel corso dell'udienza che vede contrapposte Microsoft e FTC.

Stando alle informazioni riportate nell'immagine, il vero dominatore delle classifiche è FIFA, che ogni anno va a occupare puntualmente il primo posto nelle classifiche e che con FIFA 23 ha realizzato il lancio migliore di sempre per la serie, con più di dieci milioni di giocatori.

Call of Duty si posiziona invece fra il secondo e il sedicesimo posto, a seconda del paese, evidenziando prestazioni del tutto simili a quelle di titoli come Fortnite, Horizon, Grand Theft Auto e Battlefield.

Ciò che il grafico cerca di dimostrare è che lo sparatutto Activision non rappresenta un asset essenziale per PlayStation, che in pratica ottiene gli stessi riscontri con le sue produzioni first party, da God of War a Gran Turismo, passando per il già citato Horizon.

Dunque se anche Phil Spencer non dovesse mantenere il suo solenne giuramento di far restare Call of Duty su PlayStation, a conti fatti non sarebbe un dramma per la piattaforma Sony, che può contare su diversi altri giochi molto popolari.