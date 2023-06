Call of Duty rimarrà su PlayStation: il giuramento solenne di Phil Spencer

Phil Spencer ha di fatto giurato solennemente che Call of Duty rimarrà su PlayStation: con questa scena piuttosto surreale si è chiusa la prima parte del dibattito di oggi nel processo tra FTC e Microsoft per l'acquisizione di Activision Blizzard.

"Alzo la mano, farò di tutto", ha riferito Spencer di fronte al Giudice Corley in tribunale: "Il mio impegno, testimoniato, è continuare a far uscire le future versioni di Call of Duty su PS5", ha riferito il capo di Xbox, giurando solennemente di non togliere il gioco agli utenti della console Sony.



A dire il vero, si potrebbe approfondire il fatto che le parole di Spencer menzionano precisamente "PlayStation 5", cosa che potrebbe rappresentare un simpatico cavillo di quel burlone di Spencer per poter rimuovere la serie dalle console successive di Sony, chissà.

Fatto sta che il processo di oggi ci ha regalato la scena di un giuramento solenne, in un tribunale federale, sul mantenimento di Call of Duty su PlayStation. "Penso che abbiamo visto tutti che i giocatori siano un gruppo molto rumoroso. Togliere Call of Duty da PlayStation, dal mio punto di vista, potrebbe creare un danno irreparabile al brand Xbox", ha detto Spencer.

Il capo di Xbox ha inoltre ribadito l'impegno a mantenere la massima qualità possibile per la serie su PlayStation, anche per quanto riguarda i capitoli futuri, e di non degradare volutamente le versioni per le console rivali. Dal medesimo processo, è emerso anche che Starfield poteva essere un'esclusiva PS5, cosa che ha portato Microsoft ad acquisire Bethesda.