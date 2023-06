Starfield stava per essere un'esclusiva PS5, svela Phil Spencer

Interrogato al processo tra FTC e Microsoft per l'acquisizione di Activision Blizzard, Phil Spencer ha svelato quello che era emerso in precedenza nelle voci di corridoio, ovvero che Starfield sta per diventare un'esclusiva PS5.

L'interrogatorio si è concentrato sulla difficoltà di Microsoft nel siglare contratti di esclusiva, con Spencer che ha fatto presente come Sony sia molto aggressiva in questo ambito, trovando terreno più fertile presso i publisher in forza della propria quota di mercato superiore.

A questo proposito, Spencer ha menzionato i casi di Deathloop e Ghostwire: Tokyo, per i quali Bethesda aveva siglato contratti di esclusiva temporale della durata di un anno ciascuno, ma a quanto pare anche Starfield era stato discusso per un trattamento del genere.



Secondo quanto riferito dal capo di Xbox, pare che Sony stesse cercando di ottenere l'esclusiva per Starfield - non è dato sapere se totale o temporale - e questo caso, oltre ai precedenti, avrebbe spinto Microsoft a optare per l'acquisizione completa di Zenimax.

Non è la prima volta che emerge la questione, e le affermazioni di Spencer rimangono comunque sull'ipotetico, visto che non fa riferimento a documenti ufficiali, ma l'idea che Starfield fosse in discussione per un'esclusiva PS5 trova qui una conferma, dopo quella - piuttosto scontata a dire il vero - sul fatto che fosse previsto uscire sulla console Sony prima dell'acquisizione.