Sonic Superstars: trailer svela il DLC gratis di LEGO Sonic, LEGO Eggman sarà incluso con i preorder

Oggi è andato in onda il Sonic Central per festeggiare il 32° anniversario del porcospino blu. Per l'occasione Sega ha presentato il DLC gratuito LEGO Sonic per Sonic Superstars, che introdurrà una versione a mattoncini del personaggio.

Si tratta dunque di una skin realizzata grazie alla collaborazione tra Sega e LEGO, che rappresenta senza dubbio un extra molto gradito. Non sono state offerte tempistiche precise sul lancio di questo "spigoloso" contenuto aggiuntivo, che per quanto ne sappiamo potrebbe arrivare in concomitanza con il lancio di Sonic Superstars, previsto per l'autunno del 2023 su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Ninendo Switch.

Il DLC è stato presentato con un trailer, che immortala uno scontro tra LEGO Sonic e LEGO Eggman. Anche quest'ultimo arriverà nel gioco, ma sarà disponibile esclusivamente per coloro che preordineranno il gioco prima del lancio.

In Sonic Superstars giocheremo nei panni di Sonic, Tails, Knuckles e Amy in un gioco che combina il classico e supersonico platformer Sonic in 2D con una nuova veste grafica, nuove zone, nuovi poteri e abilità. I giocatori possono fare squadra con gli amici nella modalità cooperativa locale fino a quattro giocatori, o sfidarsi con la modalità battaglia, online o locale.