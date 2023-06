Avatar: Frontiers of Pandora sarà fedele ai film, Ubisoft collabora con Lightstorm Entertainment

Ubisoft e Massive Entertainment stanno collaborando attivamente con il team di Lightstorm Entertainment, lo studio cinematografico indipendente di James Cameron, per assicurarsi che Avatar: Frontiers of Pandora sia quanto più fedele possibile e in linea con gli standard dell'universo creato dai film.

Per chi non lo sapesse, il gioco è ambientato in un continente inesplorato, dove i giocatori incontreranno nuova flora e fauna, personaggi e vivranno una storia inedita, che sarà canonica all'interno della serie. Per questo motivo le aspettative dei fan dell'opera di James Cameron sono altissime e per soddisfarle il team di sviluppo sta collaborando a stretto conttato con le stesse persone che hanno portato Avatar sul grande schermo. Lo ha confermato il creative director Magnus Jansén in un'intervista con GameReactor.

"Fare qualcosa che si adatti e sia degno di essere canonico in Avatar è un'impresa", ha detto Jansén riguardo al creare il nuovo continente di Pandora dove è ambientato Avatar: Frontiers of Pandora.

"Ma abbiamo degli esperti ad aiutarci. È una co-creazione. Lavoriamo ogni giorno, ogni settimana, con gli stessi esperti che fanno i film. Lavoriamo con il costumista, lavoriamo con l'ideatore delle creature, con i direttori artistici, e sono presenti in ogni fase del percorso per aiutarci a creare le nuove regioni, i nuovi biomi, la nuova flora, la fauna, i personaggi, i clan, le culture. Abbiamo l'aiuto dei migliori. Penso che sono anche un po' entusiasti di fare qualcosa che sia interattivo".

"Lavorare con il team di Lightstorm è molto utile perché è una cosa viva. Pandora, e il mondo di Avatar, non è un mondo vecchio e dormiente. Ci sono nuovi film in uscita, quindi è molto dinamico e poter aggiungere a quella dinamica, inserire storie completamente nuove, nuovi personaggi e nuove esperienze in Avatar, è fantastico".

Avatar: Frontiers of Pandora sarà disponibile dal 7 dicembre 2023 per PC, PS5 e Xbox Series X|S.