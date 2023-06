Minecraft non ha una versione PS5 perché Sony non ha inviato i devkit a Mojang

In un curioso approfondimento all'interno del processo in corso tra FTC e Microsoft è emerso che la causa della mancanza di una versione PS5 di Minecraft sarebbe da individuare nella mancato invio dei devkit da parte di Sony a Mojang, team first party di Microsoft.

Secondo quanto riferito da Phil Spencer, interrogato durante il processo sulla mancanza di una versione ottimizzata per PS5 di Minecraft, il capo di Xbox ha spiegato che "Sony era riluttante a inviarci i devkit di PlayStation... questo ha causato ritardo nello sviluppo di Minecraft in tale versione".

D'altra parte, Spencer ha fatto notare che "c'è già una versione di Minecraft che funziona su PS5". A questo punto l'avvocato dell'FTC ha fatto presente che quella è solo la versione PS4 che gira in retrocompatibilità.



Curiosamente, come fatto notare anche da John Linneman di Digital Foundry, Minecraft non ha una versione ufficialmente ottimizzata nemmeno per Xbox Series X|S, ma pare che Spencer stranamente non abbia fatto presente la cosa, che avrebbe reso alquanto futile tutta l'argomentazione.

È inoltre emerso un retroscena su Minecraft Dungeons, che inizialmente era stato pensato come gioco esclusivo per Xbox e PC, almeno in una fase di pianificazione iniziale, ma è stato poi rilasciato su tutte le piattaforme.