The Elder Scrolls 6: Phil Spencer non conferma l'esclusività su Xbox, uscirà tra almeno 5 anni

In queste ore si sta svolgendo la seconda giornata di udienze della causa legale tra Microsoft e l'FTC riguardo all'acquisizione di Activision Blizzard. L'avvocato dell'antitrust statunitense ha chiesto a Phil Spencer su quali console uscirà The Elder Scrolls 6, che in tutta risposta non ha confermato se sarà un'esclusiva Xbox o meno, in quanto a suo avviso il gioco arriverà nei negozi tra almeno 5 anni e dunque è prematuro stabile le piattaforme di riferimento del GDR di Bethesda.

"Penso che siamo stati un po' poco chiari su quali piattaforme verrà lanciato The Elder Scrolls 6, visto quanto è lontano il gioco. È difficile per noi in questo momento stabilirlo... È così lontano che è difficile capire quali saranno le piattaforme a questo punto", ha dichiarato Spencer, come riportato da The Verge.

Come segnalato da Stephen Totilio di Axios, Spencer ha aggiunto che "parliamo di un gioco che è cinque anni o più distante" dall'uscita. Considerando che giusto pochi giorni fa abbiamo "festeggiato" il quinto anniversario dal primo trailer ufficiale di The Elder Scrolls 6, significa che probabilmente dall'annuncio ufficiale alla pubblicazione intercorreranno circa dieci anni.

Allo stesso modo significa anche che il lancio non avverrà prima del 2028, anno in cui Microsoft prevede l'arrivo di PS6 e la prossima console Xbox, dunque le dichiarazioni di Spencer per certi versi sono comprensibili.

Tuttavia, pur non avendone parlato in modo diretto in questa sede, precisiamo che in un'intervista concessa a GQ nel novembre 2021 Spencer aveva praticamente confermato che The Elder Scrolls 6 sarà solo su piattaforme Xbox e PC, come Starfield, aggiungendo che questa decisione non è volta "a punire le altre piattaforme, poiché sono fermamente convinto che tutte le altre piattaforme continueranno a crescere e a prosperare. Ma per chi arriva su Xbox, vogliamo che possa essere in grado di accedere al pacchetto completo delle nostre esperienze, come nel caso di The Elder Scrolls 6 e di tutti gli altri nostri franchise".