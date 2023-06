Forza Horizon 1 e 2 verranno rimossi dagli store in agosto, chiude il supporto online

Come riportato sul blog ufficiale dedicato alla serie, Turn 10 Studios ha annunciato la chiusura del supporto online per Forza Horizon 1 e 2, con la rimozione dagli Store e la disattivazione delle componenti in questione che avverrà il 22 agosto 2023 per entrambi i capitoli della serie.

In base a quanto riferito dagli sviluppatori (da notare che il messaggio proviene da Turn 10, non da Playground Games), questa iniziativa è stata presa per consentire uno spostamento delle risorse verso i nuovi giochi. In ogni caso, come spiegato nel messaggio, le componenti single player di entrambi i giochi rimarranno comunque attive e giocabili.



Verranno invece disattivate tutte le componenti multiplayer online come matchmaking, classifiche online, navigazione e download dei contenuti creati dagli utenti ed eventi speciali vari. Nelle FAQ pubblicate successivamente, veniamo a sapere che Forza Horizon 3 e Forza Horizon 4 non saranno affetti da questa disattivazione, che riguarda solo Forza Horizon 1 e 2.

Coloro che possiedono già i giochi in questione possono continuare ad accedere al single player e anche effettuare nuovamente il download di entrambi i titoli, se appartengono alla libreria dell'utente, ma se non si possiedono non potranno più essere acquistati.

Si tratta a tutti gli effetti di un "delisting", procedura che abbiamo visto in precedenza anche per alcuni titoli della serie Forza Motorsport, con la rimozione totale dei giochi dallo Store ma con la possibilità di continuare a giocarli in single player ed effettuare il download nel caso si siano acquistati in precedenza.