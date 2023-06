PS6 e la prossima Xbox arriveranno nel 2028, secondo Microsoft

Microsoft prevede che il "periodo di inizio" della nuova generazione di console sia fissato al 2028, che dunque potrebbe trattarsi dell'anno in cui approderanno nei negozi PS6 e la prossima Xbox.

Questo dettaglio è emerso nei documenti depositati dal colosso di Redmon in tribunale per controbattere alla richiesta di ingiunzione dell'FTC che ha l'obiettivo di bloccare l'acquisizione di Activision Blizzard su suolo statunitense. Da queste carte abbiamo appreso anche la compagnia intende pubblicare molti altri giochi di ZeniMax e Bethesda su console Nintendo e PlayStation.

Nello specifico, nel parlare dell'accordo di 10 anni proposto a Sony per portare i giochi della serie Call of Duty su console PlayStation, Microsoft ha dichiarato che questo termine non scadrà prima dell'inizio della prossima generazione di console.

"Questo termine andrebbe in ogni caso oltre il periodo di inizio previsto della prossima generazione di console (nel 2028)", ha affermato Microsoft. "Pertanto, Call of Duty sarà pubblicato sulle console PlayStation successive se ne verrà rilasciata una durante il periodo di validità dell'accordo. L'accordo garantirebbe inoltre che i giochi per console Call of Duty siano offerti su PlayStation alla pari con Xbox."

Dunque, secondo le stime di Microsoft, i successori di PS5 e Xbox Series X|S arriveranno nel mercato nel 2028, a circa otto anni dall'inizio dell'attuale generazione. E, guardando al passato, parliamo tutto sommato di tempistiche plausibili. Tra l'altro alcuni mesi fa anche il noto insider Tom Henderson aveva suggerito il lancio di PS6 nel 2028, preceduta da PS5 Pro nel corso del prossimo anno.