Microsoft pubblicherà 'molti altri' giochi Bethesda e ZeniMax su PlayStation e Nintendo

Microsoft ha depositato in tribunale le sue conclusioni in risposta alla richiesta fatta dall'FTC statunitense per un'ingiunzione temporanea per bloccare l'acquisizione di Activision Blizzard. Dai documenti stanno emergendo alcuni dettagli interessanti, come ad esempio il fatto che la compagnia intende pubblicare in futuro su console PlayStation e Nintendo molti giochi di ZeniMax, la compagnia madre di Bethesda, id Software, MachinneGames, Tango Gameworks, Arkane Studios e RoundHouse.

Come riportato da Stephen Totilo di Axios e da Florian Muller, nel documento Microsoft spiega che Redfall e Starfield sono esclusive console Xbox in quanto ritiene "necessario offrire alcuni contenuti esclusivi", ma che ciò a quanto pare non si applicherà necessariamente alle prossime produzioni, in quanto prevede che "parecchi altri" titoli arriveranno anche su piattaforme PlayStation e Nintendo.

Dopo l'acquisizione di ZeniMax e le sue filiali, Phil Spencer aveva dichiarato che solo "alcuni" dei nuovi giochi prodotti da questi studi sarebbero arrivati anche su piattaforme all'infuori dell'ecosistema Xbox.

Ad esempio, sia Ghostwire Tokyo che Deathloop sono arrivati anche su PS5, onorando così gli accordi stretti tra Sony e Bethesda prima dell'acquisizione. Allo stesso modo le versioni PS5 e PS4 The Elder Scroll Online continuano ad essere supportate.

Tuttavia dopo il lancio di Hi-Fi Rush e la conferma che sia Starfield che The Elder Scrolls 6 saranno esclusive Xbox, in molti sono arrivati alla conclusione che sarà così anche per tutti le prossime produzioni di ZeniMax.

Chiaramente al momento è difficile quali e giochi arriveranno anche su PlayStation e Nintendo. Tra questi forse ci sarà anche Quake 2 Remastered, avvistato proprio poche ore fa nel database della rating boar della Corea del Sud.