Iron Lung, la tragedia del sottomarino disperso fa schizzare le vendite su Steam

Iron Lung, l'horror game ambientato in un sottomarino e sviluppato da David Szymanski, ha avuto un boost nelle vendite su Steam in corrispondenza con la tragedia dell'OceanGate. L'autore del gioco, però, si è detto tutto fuorché soddisfatto della cosa.

"Sembra tutto così sbagliato", ha commentato infatti Szymanski in un post su Twitter in cui ha mostrato l'andamento delle vendite e appunto il picco che si è verificato in corrispondenza delle notizie relative al sottomarino turistico disperso.

"Ho creato Iron Lung perché rappresentasse la cosa più spaventosa che potessi immaginare, e sapere che delle persone si trovano in quella situazione proprio adesso mi fa orrore, sebbene si sia trattato di una decisione sbagliata da parte loro", ha aggiunto lo sviluppatore.

Come saprete, l'OceanGate dovrebbe aver finito l'ossigeno proprio in queste ore e dunque le possibilità che l'equipaggio in qualche modo si salvi sono diventate davvero remote.