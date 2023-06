Nobunaga’s Ambition: Awakening, abbiamo intervistato il producer Ryu Michi per il 40° anniversario della serie

Abbiamo chiesto a Michi qual è il segreto per raggiungere un traguardo così significativo come un 40esimo anniversario, quali sono le sfide e le opportunità nello sviluppare un titolo complesso come un "grand strategy", e quale ruolo ha avuto la community di appassionati nel definire Nobunaga's Ambition come il franchise che è oggi. Ecco, di seguito, cosa ci ha risposto.

Prendiamo, ad esempio, Nobunaga's Ambition, una serie di videogiochi di strategia che da oltre 40 anni raffigura le complessità e le contraddizioni del periodo Sengoku Jidai dalla prospettiva di Oda Nobunaga, il leggendario condottiero che riunificò il Giappone in un'era di guerra e tumulto. Nonostante il franchise abbia avuto difficoltà a guadagnare visibilità in occidente, può vantare in patria un seguito enorme, con più di 10 milioni di copie vendute nel corso di quattro decenni. In occasione del 40esimo anniversario della serie, abbiamo avuto l'opportunità di intervistare Ryu Michi , producer e director di Nobunaga's Ambition: Awakening , la nuova iterazione in uscita il prossimo 12 luglio su PC e PlayStation.

Nel panorama delle abitudini di consumo dei videogiocatori occidentali, i prodotti giapponesi rappresentano senza dubbio un segmento a cui difficilmente sappiamo resistere, affascinati come siamo da quel tipo di esperienze che sembrano nascere unicamente dalla creatività di chi è nato tra Sapporo e Nagasaki. Eppure, da un punto di vista puramente statistico, è sorprendente scoprire che ne giochiamo in realtà molto poche. Solo una minima parte della produzione videoludica giapponese viene esportata all'estero, ed è quindi comune per noi ignorare interi universi interattivi che nel loro paese di origine sono considerate istituzioni senza tempo.

La formula magica della longevità

Ryu Michi, producer e director di Nobunaga's Ambition: Awakening

La serie Nobunaga's Ambition raggiunge quest'anno il suo 40° anniversario, un traguardo che pochissimi franchise possono vantare. Guardando al passato, quale ritiene sia stato il segreto della longevità e del successo della serie, nel corso degli anni?

Effettivamente, non è comune per una serie di videogiochi mantenere una presenza forte e pubblicare titoli per 40 anni. Come sviluppatori, abbiamo cercato di continuare a evolvere i vari sistemi di gioco per coinvolgere la community ad ogni nuova iterazione. Non posso affermare con certezza che questo sia il segreto della sua longevità, ma abbiamo apportato cambiamenti significativi al sistema di gioco per ogni titolo, aggiornando il modo in cui presentiamo gli eventi storici basandoci sulle ultime teorie accademiche. Credo che una delle caratteristiche principali di questa serie sia che i nostri giocatori possano sempre trovare qualcosa di nuovo e fresco in ogni nuovo capitolo.

Ogni serie di videogiochi che supera una certa età si trova ad affrontare lo stesso dilemma: come bilanciare tradizione e innovazione, cercando di aggiungere nuovi elementi senza compromettere l'esperienza originale del gioco. Qual è l'approccio che preferite?

Fondamentalmente, tendiamo a mantenere un taglio tradizionale, in modo che i fan della serie possano trovare familiare il nuovo capitolo e sentirsi a casa. Tuttavia, ogni capitolo di Nobunaga's Ambition introduce molte novità nei suoi sistemi, quindi il nostro obiettivo è sempre quello di far evolvere la serie. Prima di tutto, decidiamo quali eventi storici vogliamo rappresentare nel nuovo titolo, e poi li sublimiamo in una forma che si adatta alla serie. Questo è il ciclo di sviluppo che seguiamo. L'idea alla base di tutto è quella di ricreare eventi storici, ma per esempio, il concept di questo capitolo è focalizzato sul nuovo ruolo affidato ai generali, che ora pensano e agiscono autonomamente dal Daimyō.

La serie Nobunaga's Ambition è una vera istituzione, in Giappone

La serie Nobunaga's Ambition, in Giappone, ha alle spalle una vasta community di appassionati. Quale pensa che sia il tipo di feedback più prezioso nel processo di evoluzione del franchise?

Creiamo i nostri giochi con l'intento di intrattenere i giocatori, quindi tutte le opinioni espresse dalla nostra community sono importanti per noi. A volte accogliamo il feedback così come ci arriva, ma il nostro vero obiettivo è quello di identificare i reali bisogni che si celano dietro le richieste dei fan per cercare di andare oltre, soddisfacendole in maniera più profonda. Proprio per questa ragione, il nostro vero punto di riferimento è spesso quella parte della community che è in minoranza. Per noi, ciò che è davvero importante è puntare a superare le aspettative dei giocatori, dato che le cose migliori nascono quando non te le aspetti.

In questi quarant'anni, la serie è migrata con successo su diverse piattaforme di gioco. Può raccontarci quali sfide tecnologiche lo studio si è trovato ad affrontare durante queste transizioni?

Credo che sia un problema condiviso tra tutti coloro che si occupano di videogiochi strategici, ma quando si tratta di porting su console, il processo di adattamento del sistema di controllo e della visuale diventa ancora più complesso per noi, dato che abbiamo sempre considerato l'ecosistema PC come nostro principale punto di riferimento durante lo sviluppo. Negli ultimi anni abbiamo sviluppato le versioni per PC e console in modo parallelo, ma sono due mondi molto diversi tra loro, quindi è tuttora una sfida considerevole per noi.