Titanic: il sottomarino turistico disperso era forse controllato con un gamepad wireless da €60

È notizia degli ultimi giorni che un sottomarino turistico usato per esplorare il relitto del Titanic è scomparso. Non è chiaro cosa sia successo e in che condizioni si trovino le persone scomparse. L'evento però ha fatto riemergere un report di CBS News del 2022 che segnalava come questo tipo di sottomarino era pilotato con un controller wireless di Logitech.

Precisamente, il report svelava che il sottomarino utilizzava un 2011 Logitech G-F710 modificato, completamente wireless. Questo ha causato alcune critiche visto che la mancanza di un collegamento cablato aumenta i rischi che vi sia una disconnessione, problema serio quando si pilota un sottomarino. Precisiamo subito che non sappiamo se effettivamente questo sia stato il problema con il sottomarino scomparso in questi giorni durante l'esplorazione del Titanic. Di più, essendo passato un po' di tempo, non possiamo confermare se quel specifico sottomarino utilizzi ancora lo stesso controller.

Nel caso nel quale vi stupisca che un controller videoludico venga utilizzato per un sottomarino, in realtà non è una novità. Come segnalato dal Washington Post, i controller videoludici vengono utilizzati anche per droni e carri armati: in parte il motivo è legato al fatto che le generazioni più giovani hanno grande familiarità con questi strumenti quindi apprendono più rapidamente a operare i mezzi; inoltre, i controller Xbox sono spesso utilizzati perché si interfacciano bene con Windows. Di norma, però, i controller dei militari sono cablati.

Fotografia del controller usato dal sottomarino nel 2022

Come detto, le ricerche del sottomarino sono ancora in corso e al momento non è chiaro quale sia stato il problema che ha interrotto le comunicazioni. Dovremo attendere e sperare che tutto vada per il meglio.