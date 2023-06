PlayStation Store, Doppi Sconti: ecco le offerte migliori sui giochi PS5 e PS4

I Doppi Sconti sono di nuovo attivi su PlayStation Store: se siete abbonati a PlayStation Plus, potrete approfittare di interessanti offerte sui giochi PS5 e PS4, risparmiando appunto il doppio e portandovi a casa titoli di grande spessore al miglior prezzo possibile. Sebbene la promozione non includa stavolta affari particolarmente interessanti né nuove produzioni a sconto, abbiamo comunque stilato una lista della spesa che immaginiamo vi farà piacere consultare, specie se al vostro catalogo mancano ancora alcuni nomi importanti. Da Assassin's Creed Valhalla a Demon's Souls, da Uncharted: Raccolta L'Eredità dei Ladri ad A Plague Tale: Innocence, ecco dunque i nostri suggerimenti.

Assassin's Creed Valhalla Assassin's Creed Valhalla e i suoi magnifici paesaggi Non il prezzo più basso di sempre ma quasi per Assassin's Creed Valhalla, disponibile a soli 18,19€ anziché 69,99€ grazie ai Doppi Sconti del PlayStation Store: una somma francamente ridicola, considerando i contenuti e la qualità offerti dall'ultimo capitolo della serie Ubisoft, che ci mette nei panni di un imbattibile guerriero vichingo, Eivor, per raccontare di come abbia condotto il suo clan sulle coste inglesi nel corso del IX secolo. Non un Assassino in senso stretto, come Kassandra prima di lui, il protagonista del gioco si pone in realtà come qualcosa di diverso e la sua storia, narrata nell'ambito di una sequenza di saghe come quelle della mitologia norrena, finisce per rivelare qualcosa in più sulla civiltà dei precursori che i fan di Assassin's Creed ben conoscono, visto che le loro antiche gesta rappresentano la sottotrama principale dell'intero franchise. Caratterizzato da paesaggi assolutamente meravigliosi, che è davvero un piacere esplorare a cavallo o scalando le montagne, il gioco introduce un gran numero di personaggi interessanti e di storie che vale senz'altro la pena di scoprire, mentre il Clan del Corvo di Eivor continua a crescere e a difendersi dall'attacco di nemici apparentemente legati a Re Alfred: ne abbiamo parlato nella recensione di Assassin's Creed Valhalla.

Demon's Souls Demon's Souls, il nostro guerriero alle prese con un enorme boss Lo strepitoso remake del capolavoro di FromSoftware è anch'esso in promozione su PS Store, in questo caso a 39,99€ anziché 79,99€: si tratta del prezzo più basso mai toccato da Demon's Souls, esclusiva PS5 di pregio nonché riuscita rivisitazione di un titolo che ha fatto la storia degli action RPG, contribuendo ad alimentare la fama di Hidetaka Miyazaki. Realizzato da Bluepoint Games, il gioco può contare su di una modalità grafica a 60 fps che aumenta la precisione e la reattività del gameplay, in combinazione con un set di animazioni ridisegnate rispetto all'originale del 2009 e una sequenza di entusiasmanti combattimenti che in alcuni casi non sembrano invecchiati benissimo (vedi un paio di boss) ma che in generale elevano l'esperienza, rendendola imperdibile per tutti gli appassionati del genere: ulteriori dettagli nella recensione di Demon's Souls.

Uncharted: Raccolta L'Eredità dei Ladri Uncharted: Raccolta L'Eredità dei Ladri, Nate ed Elena in un momento di intimità Uncharted: Raccolta L'Eredità dei Ladri può essere vostro a 19,99€ anziché 49,99€: sebbene non sia la prima volta che la remaster tocca tale cifra, si tratta comunque del prezzo più basso di sempre e di un incentivo non da poco per invogliarvi a recuperare queste due straordinarie avventure, nello specifico Uncharted 4: Fine di un Ladro e l'espansione stand alone Uncharted: L'Eredità Perduta. Limpidi esempi di quel mix di narrazione cinematografica e azione spettacolare che rappresenta un tratto caratteristico di Naughty Dog, i due giochi sono intrisi di fascino e vantano una direzione artistica straordinaria, oltre a solide meccaniche piattaforme ed entusiasmanti sequenze di combattimento, a cui si aggiungono anche divertenti sezioni a mappa aperta a bordo della jeep. Questo e altro nella recensione di Uncharted: Raccolta L'Eredità dei Ladri.