Blue Protocol, 600.000 utenti registrati e 200.000 giocatori contemporanei in una settimana

Il lancio giapponese di Blue Protocol è stato un successo, a quanto pare: Bandai Namco ha annunciato che il gioco ha totalizzato 600.000 utenti registrati e 200.000 giocatori contemporanei, e tutto questo nel giro di una settimana.

Rinviato in occidente, Blue Protocol farà il proprio debutto negli USA e in Europa solo nel corso del 2024 e chissà, magari per allora ci troveremo di fronte un'esperienza sostanzialmente migliorata rispetto all'attuale, visto che si parla di tanti problemi e glitch.

Annunciato esattamente quattro anni fa, Blue Protocol è il nuovo action RPG online di Bandai Namco, caratterizzato da uno stile anime e da un'ambientazione fantasy in cui i giocatori possono esplorare gli scenari, combattere e personalizzare i propri avatar.

I presupposti del progetto parlavano di una grafica spettacolare, di un sistema di combattimento dinamico e di una storia coinvolgente: aspetti che potrebbero senz'altro aver contribuito ai numeri totalizzati finora in Giappone.