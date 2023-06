Final Fantasy 16 surriscalda PS5 con le battaglie contro i boss? Alcune segnalazioni spuntano online

Arriva l'estate e arrivano alcuni giochi di alto livello e questo significa solo una cosa: le nostre console potrebbero surriscaldarsi. In questi giorni si parla in particolar modo di Final Fantasy 16, la prossima grande esclusiva di PS5, che in alcuni casi sembra in grado di surriscaldare la console di Sony.

Precisamente, Suzi Hunter - YouTuber e Twitcher - ha segnalato di star giocando su PS5 un gioco ancora non uscito (che chiaramente non può citare direttamente) e "una boss fight ha fatto surriscaldare PS5 così tanto che si è completamente spenta alla fine della battaglia. Quindi se fate conto di comprare qualche nuovo gioco nel breve termine per una PS5 in giro dal D1 assicuratevi di pulirla con attenzione". Non sappiamo se stia effettivamente parlando di Final Fantasy 16, ma pare la risposta più credibile considerando tutto.

Inoltre, su ResetEra vi sono utenti che segnalano che anche la demo di Final Fantasy 16 ha causato dei surriscaldamenti. L'intero thread serve per chiedere consigli sulla pulizia, quindi anche in questo caso il problema pare essere legato più che altro al fatto che le console colpite siano piene di polvere (o abbiano altri problemi).

Si tratta solo di pochi casi, badate bene, non di un problema di massa. Probabilmente la demo di Final Fantasy 16 non vi ha creato alcun problema. Queste segnalazioni però ci ricordano che con l'estate e una console con alcuni anni sulle spalle vi è sempre il rischio del surriscaldamento. Ovviamente tutto dipende dalla temperatura della stanza mentre giocate, dall'effettiva quantità di polvere che si è accumulata nel corso degli anni e tanti altri fattori. Final Fantasy 16 è però un gioco chiaramente massiccio (si stava pensando di usare due dischi, infatti) e sfrutterà al meglio PS5 mettendo sotto sforzo le sue componenti: fare una pulizia (seguendo le indicazioni ufficiali di Sony a riguardo) non è certo una cattiva idea.