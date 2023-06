Bud Spencer & Terence Hill - Slaps And Beans 2 provato uno schiaffo dopo l’altro

Per anni il mondo dei videogiochi ha avuto un'immensa mancanza: non esisteva una serie dedicata a Bud Spencer e Terence Hill. Eppure il loro film hanno sempre urlato "picchiaduro a scorrimento", anche quando i picchiaduro a scorrimento non erano ancora stati inventati. Due personaggi molto diversi tra loro, con dei caratteri opposti che finiscono per collaborare e diventare amici, prendendo a schiaffi i cattivi di turno, generalmente più ridicoli che pericolosi. Quindi è arrivato Bud Spencer & Terence Hill - Slaps And Beans a colmare il buco e a consentire ai giocatori di partecipare a risse epocali nei panni del dinamico duo, chiamato a collaborare anche in forma digitale in una nuova storia, creata partendo dal materiale cinematografico. Il successo ottenuto ha spinto lo studio di sviluppo italiano Trinity Team a tentare un seguito, finanziandolo sempre tramite Kickstarter (lo stesso avvenne per il primo). Abbiamo quindi provato la demo di Bud Spencer & Terence Hill - Slaps And Beans 2 con grande curiosità, per scoprire se ha le carte in tavola per fare bene come il suo predecessore.

Schiaffi e pugni Quando l'inquadratura si allarga, Bud Spencer & Terence Hill - Slaps And Beans 2 si riempie di nemici La demo, pubblicata in occasione dello Steam Next Fest, è composta da un livello e da un minigioco. Si inizia con Bud e Terence vestiti da poliziotti come in "I due superpiedi quasi piatti", che devono trovare il luogo dove si nasconde un pericoloso criminale. Dopo una breve introduzione, si inizia subito a menare le mani. Alcuni teppisti affrontano il duo, compresi dei personaggi usciti direttamente dai loro film. Bud è il più forte della coppia, ma anche il più lento. È capace di atterrare un criminale con un singolo pugno in testa o di afferrare quelli a terra e usarli come armi. Terence è più veloce, fa meno danni ma è più sfuggente. Inoltre può interagire con alcuni oggetti dello scenario, come dei pali della luce, per sferrare degli attacchi volanti rapidi. Entrambi dispongono di colpi speciali e tecniche collaborative particolarmente gustose, che sono un richiamo diretto ai loro film. Il primo scontro è andato abbastanza liscio.Dopo una prima ondata di nemici, molto rapida da debellare, la scena si è allargata e l'inquadratura ha abbracciato una porzione molto più ampia della strada in cui ci trovavamo, che presto ha iniziato a brulicare di gentaglia. L'idea della mega rissa è stata resa bene, nonostante una certa confusione causata dai molti sprite presenti e dai feedback dei colpi non proprio perfetti, che peccano un po' nel far sentire la pesantezza dei colpi, al di là delle animazioni e degli effetti sonori ripresi dai film. Inoltre, in questa prima scena abbiamo dovuto prendere bene le misure di alcune meccaniche del sistema di combattimento, perché il tutorial non spiega alcune delle mosse disponibili e non dà troppi ragguagli sui modi di sfruttare gli oggetti dello scenario, molti dei quali possono essere raccolti e usati come armi. Detto questo, mandare a terra frotte di avversari non è stato male, anche perché si sono rilevati molto vari già nella singola scena, tra goffi karateka, criminali da film poliziotteschi degli anni '70 che ci lanciavano addosso roba varia ed eventuale e uomini dall'adipe rilevante, con capelli biondi e baffi da spaccio, che ci attaccavano armati di bastoni.

Di film in film In Bud Spencer & Terence Hill - Slaps And Beans 2 ci saranno molti mini giochi La nostra passeggiata con rissa è proseguita per diversi isolati. I due personaggi combattono insieme, ma se si gioca da soli possono essere scambiati quando si vuole con la pressione di un singolo tasto. Usare l'uno o l'altro è una questione di preferenze personali, anche se la maggiore velocità di Terence ci ha tirati fuori dai guai in più di un occasione. Le mosse disponibili sono abbastanza varie, tra attacchi deboli, forti, caricati e alcune tecniche speciali che si attivano quando i nemici sono in determinate posizioni rispetto al personaggi. In generale Slaps And Beans 2 ci è sembrato più vario del predecessore da questo punto di vista. Comunque sia, cazzotto dopo cazzotto abbiamo raggiunto l'uomo che cercavamo. Peccato che non avesse alcuna voglia di parlare con dei poliziotti. È iniziata così una piccola fase adventure, in cui abbiamo dovuto guidare a turno i due personaggi per fargli raggiungere dei vestiti stesi al sole con cui cambiarsi e ottenere la fiducia del tipo. La fase adventure si è rivelata abbastanza semplice: abbiamo fatto saltare Terence su di un balcone sfruttando il peso di Bud con un'altalena improvvisata, quindi abbiamo usato l'ottima mira del primo per far scendere delle scale e, infine, siamo tornati sul secondo per creare un ponte facendo crollare un cartellone pubblicitario. Graficamente la pixe art è davvero ottima Indossati i vestiti siamo andati dall'informatore che ci ha sfidati a vincere al gioco delle quattro carte, variante di quello delle tre carte in cui bisogna seguire il doppione della carta che ci è stata assegnata e indicare velocemente dove si trova dopo il mescolamento per fare più punti degli avversari. Si tratta di uno dei tanti minigiochi che faranno parte del gameplay della versione finale. Dopo un tentativo andato a vuoto abbiamo finalmente vinto ed è iniziata la sequenza che ha messo fine alla demo, ricalcata dalla scena del barbiere di "Lo chiamavano Bulldozer". Vi confessiamo che a colpirci non sono stati solo i pugni di Bud, ma anche l'aspetto grafico, che gode di una pixel art ultra dettagliata e che rende molto bene a ogni livello di zoom in cui viene inquadrata la scena. Certo, è presto per dare giudizi definitivi su questo e altri aspetti, dato che abbiamo visto davvero molto poco del gioco, ma i presupposti sono ottimi e si spera che la qualità sia costante per tutto il gioco.

Bud Spencer & Terence Hill - Slaps And Beans 2 è un titolo simpatico che sembra seguire la scia del predecessore, migliorandolo dove possibile. Quel poco che abbiamo avuto modo di provare ci ha fatto venire voglia di continuare a giocare, ma anche qualche dubbio, in particolare sul feedback dei colpi. Vi sapremo ridire quando avremo modo di giocare con la versione definitiva.