PlayStation Store, al via le Offerte di Metà Anno: nuovi sconti sui giochi PS5 e PS4

Su PlayStation Store sono partite le Offerte di Metà Anno, una promozione tradizionale per questo periodo che introduce tanti nuovi sconti sui giochi PS5 e PS4. Ebbene, quali sono gli affari da non perdere?

Partiamo da FIFA 23, disponibile al prezzo più basso di sempre: 19,99€ anziché 79,99€ per la versione PS5, 17,49€ anziché 69,99€ per la versione PS4 del gioco di calcio di riferimento prodotto da Electronic Arts. Pardon: EA Sports.

Molto interessante la prima promozione in assoluto per Wo Long: Fallen Dynasty, che di conseguenza non è mai stato disponibile su PlayStation Store a una cifra più bassa: 52,49€ anziché 69,99€ per la doppia versione PS5 e PS4 dell'eccellente action game firmato Team Ninja.

È il prezzo più basso di sempre anche quello toccato da The Callisto Protocol, il survival horror sci-fi diretto da Glen Schofield, padre di Dead Space: potete portarvi a casa il gioco a 34,99€ anziché 69,99€ nella versione PS5 oppure a 29,99€ anziché 59,99€ nella versione PS4.

Naturalmente dedicheremo un approfondimento alla promozione, con una più ampia selezione dei giochi che vale la pena di acquistare agli attuali prezzi.