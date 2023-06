EA Sports ed EA Games divise dalla riorganizzazione della compagnia

C'è una forte riorganizzazione in corso dentro a Electronic Arts, che ha già portato a un grosso cambiamento nella struttura della compagnia, con EA Sports ed EA Games che sono state divise e con la seconda che è stata rinominata in "EA Entertainment".

Si tratta del segnale che Electronic Arts vuole espandersi oltre al mondo dei videogiochi, dove possibile, come spiegato dal CEO Andrew Wilson in un messaggio con l'annuncio: "Stiamo costruendo il futuro dell'intrattenimento interattivo su delle fondazioni fatta da serie leggendarie e nuove esperienze innovative, che rappresentano delle massicce opportunità di crescita."

Un ritratto di Laura Miele

Laura Miele, l'ex Chief Operating Officer (COO), diventerà President of Entertainment, Technology, and Central Development a EA Entertainment, dove lavorerà a stretto contatto con Vince Zampella (il capo di Respawn Entertainment) e altri dirigenti. Cam Weber, nato tra le fila dei giochi di football della compagnia, continuerà a dirigere EA Sports. Entrambi avranno un controllo maggiore sulle loro rispettive etichette, che gli consentirà di supervisionare il budget dei progetti e di avere una maggiore flessibilità nel prendere decisioni.

Andrew Wilson continuerà a essere il CEO e a presiedere entrambe le etichette. La novità coincide con quelle del ritiro del Chief Experiences Officer, Chris Bruzzo, e del Chief Financial Officer Chris Suh, i cui ruoli saranno presi rispettivamente da David Tinson e Stuart Canfield.

La riorganizzazione di EA è in corso già da un po' di tempo. È notizia recente l'annuncio che Star Wars: The Old Republic è stato affidato a uno studio terzo. Ai dipendenti al lavoro sul gioco è stata data la possibilità di assumere altri ruoli all'interno della compagnia.

Per quanto riguarda le due nuove etichette, EA Sports continuerà a occuparsi della serie di F1 e di quelle PGA Tour e Super Mega Baseball, oltre che delle sue serie classiche, che comprendono Madden, EA Sports FC (ex-FIFA), NHL e il reboot di College Football che dovrebbe essere in arrivo.

EA Entertainment accoglierà sotto la sua ala Respawn, DICE, Ripple Effect, Ridgeline Games (Battlefield), Full Circle (Skate), Motive Studio (Iron Man), EA's Seattle, BioWare e l'etichetta EA Originals. Gestirà anche i titoli mobile della compagnia, inclusi Star Wars: Galaxy of Heroes e il recente Lord of the Rings: Heroes of Middle-earth.

Anche se il cambiamento sembra enorme, in realtà buona parte della struttura della compagnia rimarrà intatta. Zampella continuerà a occuparsi di Respawn e Battlefield. Samantha Ryan di Bioware, Maxis, Full Circle e Motive Studios. Il cambiamento più grosso, oltre al maggior controllo da parte dei nuovi presidenti, sarà nella divisione di EA Sports dal resto della compagnia, che continua a essere il traino dei ricavi della stessa, considerando che solo FIFA 23 ne ha prodotti per 2 miliardi di dollari da quando è stato pubblicato.

"Nei prossimi mesi, Stuart, Laura, Cam e David lavoreranno insieme ai capi degli studi per introdurre questi cambiamenti di organizzazione," scrive Wilson, che aggiunge "Gli affari di EA rimangono forti."