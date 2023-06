Star Wars: The Old Republic, BioWare lascia per concentrarsi su Mass Effect e Dragon Age?

BioWare ha deciso di lasciare lo sviluppo di Star Wars: The Old Republic e affidarlo a un altro team, nello specifico Broadsword Online Games, così da potersi concentrare su Mass Effect e Dragon Age: lo riferiscono fonti vicine al progetto.

Stando a tali voci, Broadsword ed Electronic Arts hanno sottoscritto un accordo che diventerà effettivo nel corso di questo mese e che vedrà il team attualmente responsabile di Ultima Online e Dark Age of Camelot, diretto dall'ex vicepresidente di BioWare, Rob Denton, prendere appunto le redini di Star Wars: The Old Republic.

Contestualmente avverrà una ristrutturazione che vedrà circa quaranta persone passare al nuovo studio, altre trovare una differente collocazione all'interno dell'azienda e altre ancora venire licenziate. I contenuti di The Old Republic continueranno a essere realizzati, come l'imminente patch 7.3 e la prossima stagione PvP.

Come detto, BioWare abbandonerà il suo storico progetto per dedicarsi completamente allo sviluppo di due delle sue serie di punta, Mass Effect e Dragon Age; quest'ultima, in particolare, in un periodo di difficoltà visto che la lavorazione di Dreadwolf sembra procedere a rilento anche per via dell'addio di alcune figure dirigenziali.