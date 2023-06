Netflix, un trailer presenta i giochi dell'estate 2023 fra nuovi titoli e ritorni

Netflix ha pubblicato un trailer per presentare i giochi dell'estate 2023, che saranno disponibili per gli abbonati alla piattaforma streaming sui disponibili iOS e Android. Alcuni sono titoli del tutto inediti, altri sono ritorni più o meno eccellenti.

Questi ultimi includono LEGO Legacy: Heroes Unboxed, lanciato nel febbraio 2020, e il già annunciato Oxenfree 2, in uscita il 12 luglio anche su PC, PlayStation e Nintendo Switch. Dopodiché abbiamo Cut the Rope Daily e The Queen's Gambit Chess.

The Queen's Gambit Chess (in uscita il 25 luglio) è esattamente quello che immaginate: un gioco di scacchi, ma anche un'avventura ispirata alla celebre serie Netflix con Anya Taylor-Joy, che ritroveremo in una versione fumettosa fra una partita e l'altra.

Cut the Rope Daily (1 agosto) è invece l'ultima incarnazione del puzzle game con protagonista la simpatica creaturina Om Nom, sempre alla ricerca di caramelle da ingurgitare tagliando le giuste corde.