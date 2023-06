Remnant 2, nuovo trailer dedicato agli scenari del gioco: Ward 13 e il Labirinto

Remnant 2 proverà a consolidare l'affascinante immaginario creato con il primo capitolo della serie, e il nuovo trailer pubblicato da Gunfire Games presenta altri due degli scenari che avremo modo di visitare nel gioco, Ward 13 e il Labirinto.

Il primo è un luogo urbano desolato e abbandonato della Terra, che tuttavia i sopravvissuti hanno trasformato in una sorta di santuario: un posto sicuro in cui rifugiarsi fra una missione e l'altra. Il Labirinto è invece una zona in continuo mutamento, ed è da lì che emergono le minacce per tutti gli altri mondi.

Ancora più procedurale, Remnant 2 punterà a sorprendere i giocatori con ambientazioni e situazioni sempre diverse a ogni partita, ma bisognerà capire quante di queste creazioni avranno un effettivo senso.

Sequel di Remnant: From the Ashes, Remnant 2 riprenderà la formula sparatutto survival in terza persona, mettendoci al comando di un manipolo di combattenti impegnati ad affrontare mostri e divinità oscure nel tentativo di salvare ciò che resta del mondo.

L'uscita del gioco avverrà nel corso di quest'anno su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Magari una data precisa arriverà proprio durante gli eventi estivi dei prossimi giorni.