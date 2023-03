Remnant 2 sarà ancora più procedurale: promette mondi, boss e trame diverse a ogni partita

Remnant 2 è il nuovo gioco di Gunfire Games e promette di evolvere la formula dell'originale. Si tratta di un gioco d'azione e sparatutto in un mondo procedurale: questa volta però la proceduralità agisce su larga scala. Come riportato da IGN USA, invece di ottenere qualche stanza diversa e nemici che appaiono in punti differenti, nel nuovo capitolo sarà possibile trovare biomi, boss, nemici e anche trame diverse a ogni partita.

Un esempio che viene fatto è quello di Yaesha, che può apparire come una area boschiva con nemici in stile lucertola, oppure come delle isole fluttuanti con mostri tentacolari volanti o magari anche come un tempio oscuro pieno di cultisti.

L'amministratore delegato di Gunfire Games, David Adams, ha dichiarato: "Il modo in cui funziona il gioco è che tutte le missioni, tutti gli eventi, sono randomizzati. Quindi, se si entra e si combatte un miniboss, e un altro giocatore entra e combatte un miniboss in un'area, potrebbe avere un boss completamente diverso. Potreste avere eventi diversi. Nel gioco si verificano diversi eventi casuali e persino la disposizione dei dungeon cambia".

Anche i personaggi non giocanti saranno completamente diversi da una partita all'altra. In generale, il CEO spiega che due amici possono parlare del gioco e spiegarsi a vicenda di aver trovato nemici e aree che l'altro non ha mai visto.

"Il motivo principale per cui abbiamo voluto ricorrere alla generazione procedurale è che non volevamo che la gente vivesse due volte la stessa esperienza. Ho un aneddoto: per qualche motivo non riesco a giocare a un gioco più di una volta. Se ho fatto qualcosa, non posso rifarlo. Quindi l'enorme incentivo è stato quello di creare un gioco che avrei giocato più di una volta".

Remnant 2 è in arrivo per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. L'uscita è prevista per il 2023, ma non abbiamo ancora una data precisa. Ecco infine un nuovo trailer gameplay mostra la classe Gunslinger.