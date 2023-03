Monster Energy Supercross - The Official Videogame 6, la recensione del nuovo titolo Milestone tra fango e acrobazie

In questa recensione di Monster Energy Supercross - The Official Videogame 6 vi parleremo delle nostre imprese in sella alle moto ufficiali del supercross americano, delle novità e di come sia ancora divertente sporcarsi di fango tra una gara e l'altra.

Una delle compagnie che conosce l'importanza di tutto ciò è senza dubbio Milestone , società che tratta molte delle licenze ufficiali inerenti alle due ruote. Stiamo parlando di titoli del calibro di MotoGP, SBK, MXGP ed ovviamente di Monster Energy Supercross, arrivato quest'anno al sesto capitolo, un traguardo notevole per una saga votata al campionato ufficiale di supercross. La compagnia milanese ha creato una serie in grado di sfidare il mercato anche nel nostro territorio, dove questa disciplina non ha in realtà un forte seguito, ma grazie ad una buona giocabilità riesce a farsi apprezzare anche da coloro che non conoscono il nome di Jeremy McGrath.

Sviluppare giochi a cadenza annuale su licenza, soprattutto per i titoli sportivi è un'impresa ardua, una sfida che oscilla tra il creare novità in così pochi mesi e al tempo stesso preservare quanto di buono fatto in precedenza. A questo delicato equilibrio di fattori si aggiunge il dover ascoltare il feedback di una community estremamente affezionata, giocatori molto esigenti e affezionati che sono pronti ad acquistare il gioco anno dopo anno.

Al netto delle novità, se non vogliamo vivere Monster Energy Supercross - The Official Videogame 6 come una sfida, ma come solo sano divertimento tra un'acrobazia e l'altra, il gioco ci dà la possibilità di "automatizzare" quasi tutto, offrendo un'esperienza più arcade così da non prestare troppa attenzione su come bilanciare il peso durante un salto o il giusto livello del gas in entrata di curva. Seppur questa scelta possa snaturare le complessità che invece Milestone è riuscita ad integrare nel modello di guida, al tempo stesso semplificare alcuni aspetti consente di attrarre un pubblico più ampio e a concedere libertà e divertimento genuino a qualsiasi pilota novello.

Il supercross, infatti, richiede qualche attenzione in più rispetto ai classici giochi su due ruote e il tutorial rimane una parte fondamentale per calibrare la difficoltà e i tanti aiuti alla guida che il gioco prevede. Per chi conosce lo sport e lo ha giocato in questi anni si tratterà di una formalità, ma potrà comunque apprezzare i nuovi bilanciamenti inseriti da Milestone, che appaiono migliorati e più incisivi rispetto al capitolo precedente.

In questo capitolo torna all'interno di un gioco, in veste di mentore, il sopra citato Jeremy McGrath , una delle leggende di questo sport con sette campionati vinti, che tra l'altro è già stato il protagonista di una serie di videogiochi a lui dedicati tra la fine degli anni '90 e l'inizio del 2000. La presenza del campione ha spinto Milestone non solo a renderlo parte integrante di Monster Energy Supercross - The Official Videogame 6, offrendo miglioramenti ed una più godibile fase di tutorial .

Numeri in pista

In Monster Energy Supercross - The Official Videogame 6 la Carriera riceve una leggera rivisitazione che la rende più piacevole e interessante

Trattandosi di un gioco su licenza annuale, ogni capitolo presenta una lista di piloti, tracciati e moto completamente aggiornata e coerente con l'attuale campionato in corso. Milestone ha compiuto un lavoro enorme nel riproporre tutte le categorie del supercross, dalle due cilindrate 250 suddivise in West e East e la massima categoria rappresentata dalla 450, oltre a riproporre fedelmente i 17 tracciati del Monster Energy Supercross AMA, gli 80 piloti partecipanti e le 80 due ruote pronte a solcare il fango.

La carriera è suddivisa in tre fasi che aumentano la difficoltà gradualmente. Il primo capitolo ci ha messo subito in sella con Futures, modalità ispirata alle ufficiali competizioni su invito tra i migliori piloti al mondo, dove saggiare le nostre capacità alla guida per poi introdurci alla Supercross Academy, il vero e proprio tutorial del gioco e presentandoci infine Journal, sezione che tiene traccia dei nostri progressi, dalle vittorie ai trick, compiuti in pista.

In questa fase si ha anche la possibilità di personalizzare il pilota, con un ventaglio di opzioni sempre più ampio rispetto al precedente; le modifiche ed eventuali upgrade rimangono possibili anche progredendo nella scalata a campione nella categoria massima, quindi non vi è alcun timore nel poter successivamente apportare modifiche. Una volta superato questo stage si entra nel vivo dell'esperienza scendendo in pista in una decina di gare nella categoria 250 East e altrettante nella 250 West. Completata questa fase è tempo di valutare le offerte di mercato per scegliere così per chi correre nel campionato Pro, ultimo capitolo che ci ha portato in sella alle supercross di cilindrata 450, con la voglia e l'ambizione di sollevare la coppa di campione del mondo a fine stagione.

Come accade per altri titoli come SBK o MotoGP, il solo campionato ufficiale però, per quanto ben realizzato e identico al reale, non può essere un'offerta di contenuti sufficiente per poter portare al successo il titolo. Difficilmente tra una stagione e l'altra ci sono novità che stravolgono regolamenti o che introducono piste nuove di zecca e questo porterebbe ad avere giochi praticamente identici ogni anno, scoraggiando l'acquisto anche dei più fedeli fan. Qui entra in gioco la creatività e il talento dei team di sviluppo, che possono così cogliere la sfida di creare modalità in grado di incuriosire il pubblico e tenerlo incollato al prodotto.