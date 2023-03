Pokémon Scarlatto e Violetto: i giocatori trovano il modo di raggiungere lo spazio, con un sandwich

Pokémon Scarlatto e Violetto soffrono di vari glitch. Alcuni sono fastidiosi, altri buffi. Uno dei più recenti scoperto dai fan rientra per certo in quest'ultima categoria. I giocatori hanno infatti scoperto di poter raggiungere lo spazio aperto, semplicemente facendo un sandwich.

Precisamente, in Pokémon Scarlatto e Violetto è possibile realizzare dei sandwich con vari ingredienti, ma se lo si fa in un punto specifico è possibile scatenare un glitch. Basta raggiungere uno dei mulini che si trovano nella prima area e attivare il tavolo da picnic in modo tale che questo si compenetri con l'edificio.

Una volta fatto ciò, dovete impilare le salsicce all'interno dell'edificio invece che sul pane: in questo modo la telecamera è costretta da allontanarsi e, infine, si riesce ad andare così lontano da vedere tutta la mappa di Paldea e infine anche l'intero globo. Ovviamente si tratta di un effetto ottico e non c'è alcuno "spazio" o "pianeta" da vedere. Qui sotto potete trovare un paio di esempi di quanto succede attivando il glitch.

In Giapponese viene usato l'hashtag 'sandwich bakuhatsu gaku', che può essere tradotto all'incirca come "studio delle esplosioni del sandwich", secondo la traduzione di NintendoLife. Inoltre, il colore del "pianeta" è determinato dalla fase del giorno.

Qui sotto potete vedere un esempio delle varie fasi della giornata e come appaiono col glitch di Pokémon Scarlatto e Violetto.

Parlando di problemi più seri, la versione 1.2.0 conterrebbe un bug che corrompe i salvataggi, per un report.