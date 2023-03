Resident Evil 4: il cosplay di Ada Wong di ksana_cosplay è tutto fatti e poche parole

Resident Evil 4 Remake è uno degli argomenti del momento: il gioco è sempre più vicino e Capcom ha anche pubblicato una demo per provare la nuova avventura. Anche il mondo del cosplay celebra (da tempo) il gioco e ora possiamo vedere un cosplay di Ada Wong realizzato da ksana_cosplay.

ksana_cosplay ci propone una Ada Wong con vestito rosso, ovviamente armata di tutto punto e pronta all'azione. L'agente sa come sopravvivere e siamo certi che anche in Resident Evil 4 Remake saprà dare del filo da torcere ai propri avversari. Il personaggio appare anche in Resident Evil 2.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Ada Wong realizzato da ksana_cosplay? Il personaggio di Resident Evil 4 è stato ricreato nel modo migliore oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?