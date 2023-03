Nintendo Switch in bundle per il Mario Day disponibile su Amazon Italia da oggi: prezzo e contenuti

A partire da oggi, 10 marzo 2023, è possibile acquistare il nuovo bundle di Switch dedicato al Mario Day (Mar10). Questo pacchetto include un Nintendo Switch standard con Joy-Con Rossi, una copia digitale di Super Mario Odyssey e uno sticker dedicato a Super Mario Bros. Il Film. Il prezzo è 299.99€. Potete trovare il bundle a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Nintendo Switch standard è il modello base della console e può essere utilizzato in tutte le sue modalità portatile, televisiva e appoggiata su una superficie piana con il supporto posteriore. Questo modello ha entrambi i Joy-Con rossi, per essere in stile Mario.

Il gioco incluso è Super Mario Odyssey, un platform 3D nel quale dobbiamo esplorare una serie di regni mentre inseguiamo Bowser che ha rapito (come sempre) la Principessa Peach e sta organizzando il matrimonio con essa. In questo gioco vi è grande focus sull'esplorazione, la raccolta di Lune d'energia e monete speciali, utili anche per l'ottenimento di costumi, adesivi e accessori per la nave di Mario. In termini di gameplay, la particolarità di questo gioco è Cappy, un fantasma che si è trasformato nel cappello di Mario e che può prendere il controllo di varie creature, così da usarne le abilità speciali.

Per quanto riguarda Super Mario Bros. Il Film, vi ricordiamo che arriverà nelle sale il 5 aprile 2023.