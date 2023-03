Sons of the Forest: la patch 01 introduce un deltaplano, binocoli e vari depotenziamenti

La prima grande patch per Sons of the Forest è stata pubblicata e aggiunge nuovi contenuti, compreso un deltaplano per muoversi rapidamente. Vediamo quanto è stato svelato dagli autori per la "patch 01"

Prima di tutto, la patch 01 inserisce tutte una serie di correzioni a bug e miglioramenti vari al gioco. Più interessanti però sono le novità di gameplay e contenutistiche. Ora è ad esempio possibile chiudere le porte muovere piccoli oggetti di arredamento. C'è anche un nuovo vestito per Virginia - una veste di pelle che può essere trovata nella mappa - e una correzione per Kelvin, che dovrebbe non abbattere più gli alberi sui quali sono stati realizzati i rifugi dei giocatori. Inoltre, smetterà di pescare dopo un po' di tempo.

Sono poi stati aggiunti dei binocoli per vedere ciò che ci aspetta in lontananza con più chiarezza, così come un deltaplano che dovrebbe rendere più rapidi gli spostamenti. Inoltre, è stato inserito un cancello per i muri difensivi.

Ci sono però anche novità "negative". Per dormire si deve ora attendere un conto alla rovescia e i nemici possono svegliarci se ci si avvicinano mentre dormiamo. Il fuoco, inoltre, si consuma più velocemente se non si aggiunge altra legna. Lo shotgun è stato depotenziato: il danno è la metà di prima.

Per quanto riguarda i nemici, potranno attaccarti saltando dagli alberi e hanno armatura extra in modalità difficile, ma la salute sarà leggermente ridotta. Alcuni villaggi di cannibali avranno anche delle torri di vedetta ed è stato aggiunto anche un nuovo boss nel bunker del cibo. Parlando proprio del cibo, le bevande sono state depotenziate mentre le bacche ora riempiono di più. Tra l'altro, gli uccelli ora mangeranno le bacche, quindi dovrete essere svelti a raccoglierle.

Per la patch note completa, potete fare riferimento a questa pagina su Steam.