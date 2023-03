Dragon Ball: il cosplay di Bunny Bulma di mangoecos ha usato le Sfere del Drago per Tenkaichi 4

Dragon Ball è sulla cresta dell'onda: lo è sempre, in un certo senso, ma ora che è stato annunciato Budokai Tenakichi 4 i fan gioiscono per il ritorno di una saga amata. Il mondo del cosplay nel frattempo ci ha donato le proprie creazioni, come mangoecos che ha realizzato un cosplay di Bunny Bulma.

mangoecos ha realizzato un cosplay fedele del personaggio di Dragon Ball: la sua Bulma ha inoltre le Sfere del Drago, o almeno alcune di essere vedendo la fotografia. Probabilmente le ha usate per creare dal nulla Budokai Tenakichi 4.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Bunny Bulma realizzato da mangoecos? Il personaggio di Dragon Ball è stato ricreato nel modo migliore, oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?