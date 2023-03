One Piece: il cosplay di Nami di demonpresident mostra la pirata col costume da bagno e il bastone

One Piece ci fa va vivere tante avventure piratesche e, per forza di cose, si passa tanto tempo in mare e sulla costa. Tra mari freddi e mari caldi, la ciurma di Cappello di Paglia non ha molto tempo di rilassarsi ma ogni tanto succede e anche Nami può godersi il sole in costume da bagno. Ora, demonpresident ci propone proprio un cosplay di Nami in costume.

demonpresident ha ricreato una versione molto fedele del costume da bagno classico di Nami e non si è dimenticata vari dettagli importanti, come il tatuaggio sulla spalla così come una delle armi tipiche di Nami, il bastone. Nella seconda immagine, possiamo anche vedere il bastone nella sua versione animata.

Se siete fan di Nami e One Piece, allora dovreste vedere il cosplay di Nami di missreds2 ha rubato il cappello a Rufy. Ecco poi anche il cosplay di Nami di elly_precious2 ci fa pensare di essere ancora in estate. Come non citare inoltre il cosplay di Nami di monkey_tuna ci ricorda la bellezza dell'estate.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Nami realizzato da demonpresident? Il personaggio di One Piece è stato ricreato nel modo migliore, oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?