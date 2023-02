One Piece: Il cosplay di Nami di missreds2 ha rubato il cappello a Rufy

One Piece è amato da tempo e continuerà a esserlo per lungo tempo. Il merito è (anche) dei personaggi, con i quali i lettori hanno affrontato grandi avventure. La Ciurma di Cappello di Paglia è composta da tanti pirati ma una delle prime è stata Nami. Ora, possiamo vedere proprio un cosplay di Nami realizzato da missreds2.

missred2 ha realizzato un cosplay molto semplice di Nami, ma non per questo di pessima qualità. Il personaggio è stato ricreato in modo fedele, con l'aggiunta di un cappello che ricorda quello di Rufy. Sembra quasi volerci dire che la ragazza ha rubato il cappello al capitano.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Nami realizzato da missreds2? Il personaggio di One Piece è stato ricreato nel modo migliore oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?