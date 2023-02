Atomic Heart: i voti delle recensioni internazionali sono molto diversi tra loro

Sono finalmente disponibile le recensioni di Atomic Heart, iniziando con la quella di Multiplayer.it. Lo sparatutto in prima persona di Mundfish era molto atteso e ora possiamo vedere qual è il voto medio assegnato dalle testate interazionali. Ecco la lista dei voti delle principali testate:

Multiplayer.it - 7.5 / 10

GamingTrend 95 / 100

Shacknews 9 / 10

Generación Xbox 9 / 10

PSX Brasil 90 / 100

SECTOR.sk 9 / 10

Spaziogames 8.7 / 10

XboxEra 8.4 / 10

Cerealkillerz 8.4 / 10

IGN USA 8 / 10

IGN Spain 8 / 10

Attack of the Fanboy 4 / 5

We Got This Covered 4 / 5

PCGamesN 8 / 10

CGMagazine 8 / 10

GamingBolt 8 / 10

Saudi Gamer 8 / 10

MonsterVine 4 / 5

eXputer 4 / 5

Enternity.gr 8 / 10

Noisy Pixel 8 / 10

Gamepur 8 / 10

GamePro 77 / 100

PlayStation Universe 7.5 / 10

GameWatcher 7.5 / 10

Checkpoint Gaming 7.5 / 10

God is a Geek 7 / 10

GameMAG 7 / 10

Kakuchopurei 70 / 100

AltChar 68 / 100

Press Start 6.5 / 10

Downtime Bros 6.5 / 10

GameSpot 6 / 10

Push Square 6 / 10

Multiplayer First 6 / 10

AusGamers 5.8 / 10

WellPlayed 5.5 / 10

GamesRadar+ 2.5 / 5

TechRaptor 5 / 10

TheGamer 2.5 / 5

Game Rant 2 / 5

Twinfinite 2 / 5

Al momento della scrittura di questa notizia, la media su Opencritic è 72 con un totale di 46 recensioni. La media su Metacritic in versione PC è 78 ma con solo otto recensioni, quindi si tratta di un numero che cambierà enormemente nelle prossime ore. Ciò che è certo è che i voti sono molti diversi tra loro, con dei 9/10 così come dei 4/10.

Per quanto riguarda la nostra recensione, vi abbiamo spiegato che "Atomic Heart è in tutto e per tutto un buono, ma imperfetto titolo d'esordio. Getta le basi narrative per un mondo di gioco credibile ed interessantissimo, ma veicola una trama quanto mai confusa, lacunosa, sospinta da continui spiegoni. Architetta un gameplay derivativo, certo, ma di per sé funzionale, per poi essere annacquato in combattimenti inutilmente adrenalinici e soverchianti. Introduce un sistema di poteri sovrannaturali sulla falsariga di Bioshock, ma poi li rende scarsamente efficaci quando più conta. Ostenta una direzione artistica convincente ed un comparto grafico di tutto rispetto, ma soffre di continui cali di frame-rate e mostra il fianco a bug e crash."

"Non siamo di fronte ad un FPS perfetto insomma. Eppure, c'è del carattere, c'è quantomeno una visione d'insieme intrigante che non potrà che attrarre i fan della fantascienza, di distopie, di giochi simili al già citato Bioshock, che resta modello inarrivabile per i ragazzi di Mudfish. Il modo migliore per godersi Atomic Heart, in definitiva, è di farlo senza aspettarsi grandissime cose. Perché tra un inciampo e l'altro saprà sicuramente sorprendervi grazie all'ampia mappa che vorrete esplorare in lungo e largo a caccia di side quest e potenziamenti; all'arsenale non certo originale ma godurioso; ad una narrazione emergente che dipinge i confini di un mondo immaginario davvero intrigante. Avrebbe potuto essere molto meglio, non c'è dubbio, ma ci troviamo sicuramente di fronte ad un buon gioco con qualche difetto con cui dovrete fare i conti."