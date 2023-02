One Piece: il cosplay di Nami di elly_precious2 ci fa pensare di essere ancora in estate

One Piece è un'opera molto amata, come tutti sanno, e il merito è dei suoi personaggi che ancora oggi non smettono di essere apprezzati. In ogni arco narrativo ne vengono aggiunti di nuovi, ma spesso molti preferiscono ancora quelli originali. Ad esempio, Nami è sempre molto popolare e, ora, elly_precious2 ci propone il proprio cosplay di Nami.

Nami, come detto, è uno dei primi compagni di avventure di Cappello di Paglia in One Piece. La ragazza è una abile pirata, navigatrice e combattente, armata di bastone. In questo cosplay, Nami è perfettamente realizzata.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Nami realizzato da elly_precious2? Il personaggio di One Piece è stato ricreato nel modo migliore oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?