One Piece: Il cosplay di Nami di doll.with.a.gun ci fa sperare che le temperature si alzino

One Piece è una serie molto lunga e molto amata. Nel corso dei vari archi narrativi sono stati aggiunti tanti nuovi personaggi, ma quelli classici sono sempre i preferiti di tutti. Nel mondo del cosplay non si perde mai la passione per Nami. doll.with.a.gun ci propone ad esempio un cosplay di Nami che ci fa sperare di trovarci in climi più caldi.

doll.with.a.gun ci propone un cosplay molto classico di Nami, con il suo costume e il tatuaggio sul braccio. Si tratta di uno scatto semplice ma ben realizzato che ci ricorda come il caldo tornerà tra non troppo tempo, anche se in questo fine anno il clima è ben più freddo.

Se siete in cerca di cosplay di One Piece, potete ammirare il cosplay di Nico Robin di mightyraccoon è sorridente e ben realizzato. Ecco poi anche il cosplay di Nico Robin di junkenstein non ha bisogno di evocare altre mani. Come non citare inoltre il cosplay di Nami di Winry è il vero tesoro dei pirati.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Nami realizzato da doll.with.a.gun? Il personaggio di One Piece è stato ricreato nel modo migliore, oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?