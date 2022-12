Epic Games Store: il gioco gratis del 29 dicembre è di un "buon franchise" per il leaker billbil-kun

Per questo periodo natalizio, l'Epic Games Store sta regalando ogni giorno un gioco gratis per PC. Il tutto proseguirà fino al 29 dicembre 2022, ovvero questo giovedì, e i giocatori si aspettano una sorpresa finale. Quale sarà? Il noto leaker billbil-kun ha affermano di non voler rovinare la sorpresa, ma ha voluto affermare che è parte di "un buon franchise".

L'informazione è stata condivisa tramite Twitter direttamente da billbil-kun. Ricordiamo che il leaker è noto da molto tempo e svela regolarmente contenuti in arrivo su PS Plus e altri servizi simili. In questi giorni, in particolar modo, sta svelando in anticipo i giochi gratis dell'Epic Games Store e ha già indicato quali sono quelli del 27 e 28 dicembre 2022.

Per il gioco conclusivo ha però deciso di non dire nulla in quanto questo gioco fa parte di "un buon franchise". Potete vedere il suo messaggio qui sotto.

Ovviamente questo non diminuisce molto le possibilità. Nei commenti ci sono varie speculazioni, alcuni affermano che sarà la collection di Kingdom Hearts, altri puntano il dito verso Red Dead Redemption 2, si parla anche di Mafia, Assassin's Creed e non solo. Le possibilità sono veramente molte quindi è impossibile arrivare a un solo nome senza altri indizi.

Non dovremo attendere comunque molto, visto che tra circa 48 ore potremo scoprirlo in prima persona. Il giorno di Natale è stato regalato Death Stranding, quindi chi era in cerca di un AAA potrebbe già essere soddisfatto.