Epic Games Store: i giochi gratis del 27 e 28 dicembre 2022 svelati in anticipo

Per l'ennesima volta, il leaker Bilibili-kun ha svelato in anticipo i giochi gratis in arrivo su Epic Games Store, questa volta nello specifico quelli previsti per oggi e domani, ovvero il 27 e 28 dicembre 2022. I titoli in questione sono rispettivamente Severed Steel e Mortal Shell.

Severed Steel, il presunto gioco gratis dell'Epic Games Store del 27 dicembre 2022, è uno sparatutto in soggettiva single-player, che mescola azione, acrobazie, livelli distruttibili e valanghe di proiettili dando vita a un gameplay fluido e frenetico, il tutto accompagnato con uno stile cyberpunk e una colonna sonora dark-electro. Se volete saperne di più vi suggeriamo di leggere la nostra recensione di Severed Steel.

"Severed Steel è uno sparatutto in prima persona per giocatore singolo con un fluido sistema di acrobazie, ambienti voxel distruttibili, una pioggia di proiettili e una protagonista unica con un braccio solo. Sarete tu, il tuo grilletto e uno stivale dalla punta rinforzata contro una sovrastruttura piena zeppa di cattivi. Elimina fino all'ultimo nemico con una serie di corse sui muri, tuffi, capriole e scivolate."

Il 28 dicembre 2022 invece sarà il turno di Mortal Shell, un action GDR dalle atmosfere cupe che si ispirato ai Dark Souls di FromSoftware. Aspettatevi dunque avversari agguerriti e combattimenti ostici tipici del genere souls-like, ma anche meccaniche originali, tra cui una legata al possedere le spoglie di guerrieri caduti, come dei gusci vuoti da indossare. Ecco la nostra recensione di Mortal Shell.

"Mortal Shell è un GDR spietato e ricco di azione che mette alla prova la tua sanità mentale e la tua resilienza in un mondo al collasso. Mentre i resti dell'umanità avvizziscono e marciscono, nemici fanatici si annidano tre la rovine. Non mostrano alcuna pietà: se vorrai sopravvivere dovrai dimostrare di possedere consapevolezza, precisione e una certa dose di istinto. Individua i santuari nascosti dei devoti e scopri il tuo vero obiettivo."

Qualora il leak venisse confermato, e solitamente Bilibili-kun non sbaglia mai, i due giochi saranno disponibili a partire dalle 17:00 di oggi e domani. Potrete riscattarli tramite le lore pagine dedicate, a questo indirizzo trovate la pagina di Severed Steel e qui quella di Mortal Shell.

Vi ricordiamo inoltre che siete ancora in tempo per riscattare il gioco gratis dell'Epic Games Store del 26 dicembre 2022, ovvero F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch. Ma affrettatevi perché sarà possibile farlo fino alle 16:59 di oggi.