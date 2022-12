RPCS3: aumenta la compatibilità dell'emulazione PS3, ormai tutti i giochi arrivano almeno all'intro

L'account Twitter ufficiale dell'emulatore di PS3 RPCS3 ha annunciato un'importante passo in avanti in termini di compatibilità: praticamente tutti i giochi caricano qualcosa e non si bloccano più all'avvio, oppure non danno schermate nere.

"Siamo felici di annunciare che a oggi la categoria dei giochi con compatibilità "Loadable" di RPCS3 ha raggiunto lo 0!

Ciò significa che non ci sono più giochi di PS3 che dopo l'avvio caricano solo una schermata nera sull'emulatore. Quindi tutti i giochi di PS3 caricano mostrano almeno un'immagine come output.

Buone vacanze!"

Facendo un rapido calcolo, sommando la quantità di giochi "giocabili" a quella dei giochi che fanno arrivare "InGame", abbiamo un gran totale del 96,57% di giochi che superano l'introduzione, molti dei quali perfettamente fruibili dall'inizio alla fine.

Insomma, un altro importante obiettivo raggiunto per la conservazione della libreria di PS3.

Questa è la pagina ufficiale di RPCS3, dove troverete soltanto l'emulatore. Naturalmente per usarlo dovete possedere le copie originali dei giochi o dei backup delle stesse.