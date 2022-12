Eternals 2: il film Marvel sta per entrare in produzione secondo un nuovo report

Eternal è stato uno dei film Marvel più discussi degli ultimi anni e non sappiamo ancora se avrà un seguito, ma ora scopriamo che l'agenzia di management di Ma Dong-seok/Don Lee ha dichiarato che presto inizierà a lavorare a Eternals 2.

"Sebbene la produzione del drama Hive sia incerta, Ma Dong-seok sta discutendo e pianificando molti film e drama la cui produzione è prevista per il prossimo anno", ha dichiarato l'agenzia tramite una traduzione di @UPDATESETERNALS. "Attualmente Ma Dong-seok sta girando Criminal City. Inoltre, Holy Night: Demon Hunters, Wilderness e Criminal City 3 stanno per essere rilasciati, e sono in programma la produzione di Eternals 2 e altri progetti globali".

Ricordiamo che Eternals 2 non è stato del tutto confermato. Nate Moore, VP della Produzione e Sviluppo presso Marvel Studios, aveva dichiarato che vi sarebbe stato ancora spazio per i personaggi, anche se non si era sbilanciato troppo a riguardo.

Patton Oswalt, che ha lavorato alla motion capture e al doppiaggio di Pip nel primo Eternals (appare solo nella scena post-credit), ha invece affermato mesi fa che Marvel aveva annunciato che ci sarebbe stato un seguito di Eternals e che Chloé Zhao sarebbe tornata alla direzione. Kumail Nanjiani (Kingo in Eternals) ha però affermato che Patton si era sbagliato e aveva visto una falsa notizia a riguardo. Nanjiani ha poi affermato di non avere idea se un seguito sarà prodotto o meno.

Per il momento, quanto riportato dall'agenzia Ma Dong-seok/Don Lee è da considerarsi con un rumor più che come una conferma. Dovremo attendere conferme da parte di Disney e Marvel.