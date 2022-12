I trailer migliori del 2022, tra pirati, Jedi e cataclismi vari

Con questi concetti ben chiari in mente, vediamo quali sono stati i trailer migliori del 2022 , in rigoroso ordine alfabetico.

Naturalmente il discorso non si riduce a questo. Proprio come accade per il cinema, realizzare trailer di qualità è un'arte: chi crea il montaggio deve catturare l'attenzione dello spettatore senza rivelare troppo, incuriosirlo, conquistarlo al punto da far montare in lui un entusiasmo che lo accompagnerà per le settimane o i mesi che lo separano dal lancio di quel determinato prodotto.

Stando al Cambridge Dictionary, il significato del termine "trailer" è "la pubblicità di un film o di un programma televisivo o radiofonico composta da brevi sequenze tratte da esso". Il concetto è identico per i videogiochi: i trailer realizzati dai team di sviluppo e/o dai publisher servono per pubblicizzare un titolo e comunicare agli utenti le sue caratteristiche e le sue peculiarità, così da spingerli ad acquistarlo.

La qualità della grafica cinematografica, le sue implicazioni narrative, il fascino dell'ambientazione e i chiari richiami ai capitoli d'esordio del brand, con Basim addestrato a nascondersi in piena vista, coinvolto in frenetici combattimenti e alla fine inquadrato mentre intinge una piuma nel sangue delle sue vittime, mentre risuona l'iconico tema Ezio's Family di Jesper Kid, sono tutti elementi che hanno contribuito al successo del trailer.

Non si tratterà però di una ripartenza narrativa per la serie, tutt'altro: il protagonista e gli eventi narrati nel gioco saranno strettamente legati alla storia di Assassin's Creed Valhalla e soprattutto al suo finale , quando appunto Basim emerge come nuovo protagonista , tanto nel presente quanto nel passato, raccontato stavolta nella forma di un flashback e senza dover necessariamente ricorrere all'Animus.

Quel che conta è che il risultato finale è un filmato spiazzante e sensazionale, proprio come avrebbe dovuto essere, e ci farà discutere per molto tempo... almeno fino all'arrivo del prossimo video. Abbiamo provato a buttare giù qualche ipotesi nella nostra analisi del trailer di Death Stranding 2 . L'avete letta?

Il trailer di Death Stranding 2 rappresenta per molti versi un enigma, l'ennesimo per una lore misteriosa e affascinante come quella che il game designer giapponese ha saputo creare per il gioco. I riferimenti al finale del primo episodio sono parecchi e si entra dunque inevitabilmente nel terreno degli spoiler fra neonati, fughe rocambolesche, BB Pod... tentacolari e rockstar mancate.

Si era parlato tanto, tantissimo dell'eventuale annuncio di Death Stranding 2 ai The Game Awards 2022, e quando alla fine la notizia si è concretizzata siamo rimasti tutti a bocca aperta di fronte al teaser partorito dalla mente di Hideo Kojima , che negli ultimi mesi non ha fatto altro che pubblicare misteriosi indizi legati al nuovo capitolo della serie con Norman Reedus, Lea Seydoux, Elle Fanning, Shioli Kutsuna e Troy Baker.

Il trailer con la data di uscita di Diablo 4 , presentato ai The Game Awards 2022, racchiude tutti questi elementi in poco meno di tre minuti di sequenze, mentre le truppe di Inarius si scontrano con orde di creature infernali, trafiggendole finché l'angelo caduto non si lancia in prima persona contro il nemico nel tentativo di colpire la figlia di Mefisto: da brividi.

Quali che siano le difficoltà incontrate da Blizzard nel corso dello sviluppo, di una cosa siamo certi: i trailer cinematografici di Diablo 4 sono qualcosa di incredibile per realizzazione, direzione, atmosfere e per quell'inquietudine di fondo legata al mondo oscuro e insidioso di Sanctuary, che ci troveremo ancora una volta e esplorare nel tentativo di fermare l'avanzata della malvagia e potente Lilith .

Il trailer con la data di uscita di God of War Ragnarok si pone senz'altro come uno straordinario esempio di quelli che sono i valori che rendono speciale un video promozionale di questo tipo. Parliamo infatti di una produzione dal taglio cinematografico, estremamente spettacolare , che si apre con un'inquadratura a volo d'uccello su di una battaglia fra Kratos, Atreus e un'orda di Muspel.

Cosa c'è di più emozionante per un fan dei Pokémon dell'annuncio di un nuovo episodio della serie? Il primo trailer di Pokémon Scarlatto e Violetto realizza questo sogno con un video che miscela attori in carne e ossa a sequenze in-game, accompagnandoci fra le sale del quartier generale Nintendo mentre una guardia notturna controlla che negli uffici di Game Freak sia tutto a posto.

Nel video compare la giovane Ashley Graham mentre fugge fra i meandri di una foresta, inseguita da qualcuno, dopodiché assistiamo ad alcune sequenze in cui Leon fa visita alle case del misterioso villaggio presente all'inizio della campagna, i cui abitanti sono stati oggetto di una sperimentazione che li ha trasformati in folli assassini o peggio. Riusciremo a sopravvivere a questo nuovo incubo?

Anche nel caso di Resident Evil 4 il trailer è arrivato dopo mesi di voci sempre più insistenti sull'esistenza di questo atteso remake , che promette di donare all'avventura in solitaria di Leon Kennedy un aspetto completamente nuovo grazie alla straordinaria tecnologia del RE Engine in combinazione con le potenzialità delle piattaforme di attuale generazione.

Il trailer di annuncio di Return to Monkey Island , pur nella sua essenzialità, ha preso tutti alla sprovvista : nessuno si aspettava che il team di sviluppo di Gilbert potesse donare alla serie un terzo capitolo, scritto insieme al co-autore Dave Grossman per un'aderenza completa alle atmosfere e all'umorismo dei primi due episodi. Una sorpresa poi sfociata nell'eccellente titolo che ormai ben conosciamo.

Ci sono classici che per un motivo o per l'altro non hanno goduto di un rilancio nel corso del tempo, forse perché ritenuti opere complete che sarebbe stato difficile riproporre senza tradirne lo spirito originale. L'avventura punta e clicca di Ron Gilbert rientra senza dubbio fra queste produzioni leggendarie, ma nel suo caso il ritorno c'è stato eccome.

Un rifacimento non semplice, quello di cui si sta occupando Bloober Team, per un survival horror che possiamo senz'altro definire iconico considerata la storia di fondo, le sue incredibili atmosfere, i personaggi coinvolti e il dramma che si sviluppa attorno a loro mentre varcano i confini della città maledetta di Silent Hill . Come andranno le cose, stavolta?

The Last of Us Parte 1

Pur essendo stato svelato in anticipo per errore dalla stessa Sony, il trailer con la data di uscita di The Last of Us: Parte 1 possiede senza dubbio tutte le qualità necessarie per un montaggio promozionale di straordinaria intensità: una carrellata degli scenari completamente ridisegnati della campagna, le voci originali di Joel e Tommy, una sequenza d'azione e poi l'iconico tema musicale con la sua chitarra classica.

Si è parlato tanto del concetto di opportunità in merito allo sviluppo di questo remake, nonché naturalmente del prezzo a cui è stato venduto, ma non c'è niente da fare: quella narrazione, quei personaggi e quelle ambientazioni lasciano il segno e i ragazzi di Naughty Dog hanno saputo senz'altro presentarli al meglio in un video carico di emozioni.