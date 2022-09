The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, data di uscita e trailer del sequel di Breath of the Wild

Il Nintendo Direct di settembre 2022 si è chiuso in bellezza, con un trailer che svela che il sequel di Breath of the Wild si chiamerà The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. È stata annunciata anche la data di uscita dell'attesa esclusiva Nintendo Switch: il 12 maggio 2023.

Il filmato si apre con Link che apre il portone di un di santuario situato su un'isola nel cielo, per poi saltare da una sporgenza e tuffarsi tra le nuvole. Successivamente vediamo alcune brevi sequenze di gameplay, con l'ultima che mostra il nostro eroe navigare tra i cieli grazie a una sorte di aliante di pietra. Insomma, pare che buona parte dell'avventura si svolgerà nei cieli al di sopra delle vaste terre di Hyrule, un dettaglio confermato anche dal comunicato stampa ufficiale inviatoci da Nintendo.

Come accennato in apertura, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è il nome ufficiale dell'atteso sequel di Breath of the Wild e sarà disponibile nei negozi il 12 maggio 2023.

Che ne pensate del nuovo trailer? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.