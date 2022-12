DS 2: analizziamo l'imperscrutabile trailer del nuovo gioco di Kojima, che sarà Death Stranding 2?

Ai The Game Awards Hideo Kojima non ha certo fatto in modo che queste fossero facili da comprendere col trailer di DS 2, quasi sicuramente Death Stranding 2.

Va detto, il fatto che Hideo Kojima sia comparso sul palco dei The Game Awards con un bell'annuncio in tasca non ha rappresentato una sorpresa. Praticamente tutti si aspettavano che il director giapponese avrebbe usato quel palco per il suo prossimo annuncio, un po' per l'importanza guadagnata negli anni dall'evento, e un po' per la relazione di amicizia che lo lega a Geoff Keighley. La cosa difficile da prevedere era però "cosa" il buon Hideo avrebbe presentato: da mesi si susseguono voci di ogni tipo sui suoi progetti, e il turbinio di rumor è tale da far sembrare i Kojima Productions contemporaneamente al lavoro su una massa di giochi differenti (cosa invero impossibile se si considerano le dimensioni effettive del team). La scelta, alla fine, è stata però quella quasi scontata di Death Stranding 2, il cui sviluppo era già stato rivelato sia dalle indiscrezioni di Norman Reedus durante un paio di interviste, che dai tanti teaser di Kojima stesso sui suoi attivissimi profili social. Anche se la sorpresa di un annuncio inatteso non c'è stata, però, stiamo parlando pur sempre di un uomo che ha fatto del viral marketing e dei trailer di qualità il suo cavallo di battaglia; per quanto breve, il video di presentazione di questo seguito si è chiuso lasciando molte più domande che risposte, e dando il via a una miriade di discussioni in rete. Noi lo abbiamo ovviamente analizzato nel dettaglio il trailer di DS 2 dei TGA 2022 cercando di carpirne i molteplici segreti e, anche se risulta impossibile al momento comprendere tutto ciò che contiene, le informazioni sul gioco sono più del previsto.

Il mistero del nome Gli Homo Demens avevano già problemi, e se, come teorizziamo, sono diventati un culto religioso, non sono di certo migliorati in Death Stranding 2 Partiamo dal primo elemento curioso del trailer: il nome del gioco. Nel trailer infatti compare la sigla DS 2, ma non viene mai nominato il Death Stranding. Considerando il pallino di Kojima per i nomi e gli stravolgimenti delle aspettative, non saremmo particolarmente sorpresi se quel "DS" indicasse tutt'altro, dato che questo seguito potrebbe essere incentrato su tematiche ed avvenimenti molto diversi dall'evento apocalittico che ha segnato il suo predecessore. Certo, potrebbe anche essere solo un modo di sviare l'attenzione, ma l'idea di un seguito diretto con un nome differente dal gioco che lo ha preceduto è una di quelle stranezze che da questo team potremmo pure aspettarci. Quel che è certo è che fin dall'inizio del video le cose si fanno confuse, ed è il caso di avvisarvi, qui si entra in territorio spoiler (anche se cercheremo di non entrare nel dettaglio del finale del primo Death Stranding), quindi leggete a vostro rischio e pericolo se siete neofiti della serie. Partiamo dall'inquietante processione con cui tutto si apre, perché non solo la bara che viene trasportata sembra avere caratteristiche non dissimili dai contenitori dei BB, ma è anche accompagnata da un'iconografia che rappresenta Amelie come una sorta di figura sacra. La teoria, qui, è che il gruppo terroristico capeggiato da Higgs nel primo gioco (gli Homo Demens) si sia trasformato in una sorta di culto di Amelie, che la venera come una figura messianica e può spostarsi liberamente nella "spiaggia" del primo gioco. Difficile dire se tuttavia sia opera loro l'assalto a Fragile e alla bambina a cui si assiste durante i primi secondi, anche perché qui la tempolinea del gioco inizia a farsi fumosa. Molti hanno teorizzato che la scena appartenesse a un periodo antecedente agli eventi del primo gioco, perché il corpo di Fragile non è invecchiato per via della cronopioggia; a una più attenta analisi del tutto, però, si può notare che sul bavaglino della bimba c'è scritto il nome Louise, una caratteristica che indicherebbe senza troppi dubbi la sua identità, e porrebbe quegli eventi dopo la conclusione del primo gioco. Chissà, forse gli effetti della cronopioggia sono stati eliminati dopo la chiusura di Death Stranding o Fragile ha trovato il modo di invertirli, fatto sta che a quanto pare è lei a occuparsi della piccola, e qualcuno vuole chiaramente eliminarla o rapirla. Non si capisce poi come Louise venga inserita nel contenitore dei BB e da chi, e come mai i tardigradi fluttuanti che la circondano abbiano i colori "invertiti", a indicare che fanno parte della spiaggia e non più del mondo reale (il blu è anche il colore che manca dall'arcobaleno invertito di Death Stranding, e ha una valenza speciale nell'universo del gioco). Quel che è certo è che i fattori che delineavano il mondo nel gioco originale sono mutati, con conseguenze potenzialmente enormi sull'esperienza.