Dragon Quest Treasures disponibile su Nintendo Switch, ecco il trailer di lancio

Dragon Quest Treasures è disponibile a partire da oggi su Nintendo Switch, come conferma lo spettacolare trailer di lancio pubblicato per l'occasione da Square Enix, che ci introduce alla storia e ai personaggi del gioco.

Nella nostra recensione di Dragon Quest Treasures abbiamo lodato l'abbondanza di questa avventura in termini di cose da fare e da vedere, nonché il sistema di progressione privo di vincoli e il fascino che questo franchise riesce ancora a esercitare.

"Mettiti nei panni di Erik e Mia e segui il loro viaggio straordinario nel misterioso mondo di Draconia", si legge nel comunicato stampa. "Oltre ai due fratelli, potrai contare sulla compagnia di due bizzarre creature, Misha e Suyn, e di un gruppo di mostri amichevoli che recluterai nel corso dell'avventura."

"Potrai utilizzare le abilità uniche dei mostri per scoprire tesori nascosti e raggiungere aree altrimenti inaccessibili. Difenditi dai mostri nemici e dalle brigate rivali mentre torni alla base per far valutare i tesori che hai trovato."

"Più tesori raccoglierai, più aumenterai il valore della tua sala del tesoro, che ti permetterà di ingrandire la tua base e il tuo gruppo di mostri alleati."