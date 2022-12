Elden Ring, FromSoftware ha "altre cose" da aggiungere: DLC o espansioni in arrivo?

Elden Ring ha vinto il Game of the Year nella serata dei The Game Awards 2022 la notte scorsa, e il director Hidetaka Miyazaki, accettando il premio, ha anche fatto capire come ci siano novità in arrivo per il gioco, con "altre cose" che il team vuole fare al suo interno e facendo dunque pensare a ulteriori DLC o espansioni in arrivo.

La frase è stata pronunciata da Miyazaki durante il discorso fatto nel momento in cui il team ha ricevuto la statuetta del Gioco dell'Anno, insomma poco prima del famigerato intervento del ragazzo inneggiante a Bill Clinton attraverso qualche possibile teoria antisemita, o qualcosa del genere.



Ricevendo il premio, Miyazaki ha riferito: "Per quanto riguarda Elden Ring, ci sono ancora molte cose che vogliamo fare", senza precisare ulteriormente ma facendo pensare che il gioco non ha ancora concluso il proprio cammino. DLC o espansioni per il titolo in questione erano effettivamente attese, forse anche come annunci all'interno dei The Game Awards 2022.

Tuttavia, l'annuncio del DLC Colosseum è arrivato proprio prima dell'evento, liberando dunque il campo da possibili ulteriori novità sul gioco. Tuttavia, tale aggiornamento potrebbe non essere l'unico previsto: l'idea più diffusa è che FromSoftware abbia in serbo una sorta di espansione legata alla storia del gioco e che questa rimanga dunque da annunciare nel prossimo periodo.

D'altra parte, si tratterebbe di una sorta di tradizione per FromSoftware, che spesso ha pubblicato aggiunte consistenti per i suoi giochi in stile souls-like, come abbiamo visto con Bloodborne e i vari Dark Souls. Nel frattempo, è stato annunciato anche Armored Core 6: Fires of Rubicon, a dimostrazione di come il team sia impegnato su diversi fronti.