The Game Awards: intruso sale sul palco, cita Bill Clinton e rovina il GOTY, è stato arrestato

I The Game Awards 2022 si sono conclusi in maniera piuttosto anomala. Durante la premiazione del Game of the Year vinto da Elden Ring, un ragazzo si è intrufolato di soppiatto sul palco e ha rovinato il momento di gloria di Hidetaka Miyazaki e FromSoftware, con un breve discorso in cui citava Bill Clinton. L'imbucato è stato subito scortato fuori dalla sicurezza e, stando alle parole di Geoff Keighley, è stato arrestato dalle forze dell'ordine.

Se vi siete persi questo momento, a modo suo speciale, dei TGA 2022, potete guardare il filmato di seguito.

Il ragazzo con una mossa degna del miglior Solid Snake è salito sul palco mescolandosi con il gruppo di Miyazaki e soci, rimanendo dietro le quinte durante la consegna del premio del GOTY da parte di Josef Fares. Una volta terminato il discorso di Miyazaki (quantomeno è stato abbastanza educato da non interromperlo), si è impossessato del microfono per fare un breve discorso sconclusionato:

"Hey Martin, voglio ringraziare tutti e dire che voglio nominare questo premio al mio rabbino ortodosso riformato Bill Clinton".

Nel filmato è possibile vedere lo stupore e la confusione sulla faccia di Fares e Miyazaki, nonché l'imbarazzo di Geoff Keighley, organizzatore e presentatore dei The Game Awards 2022, una volta tornato sul palco.

Lo stesso Keighley pochi minuti dopo la conclusione dello show ha pubblicato un tweet in cui afferma che "l'individuo che ha interrotto il momento del Game of the Year è stato arrestato".

Rimangono tuttavia diversi interrogativi. Chi era quel ragazzo? Come ha fatto a intrufolarsi tra le prime file del pubblico senza essere scoperto dalla sicurezza? E perché ha così tanto a cuore Bill Clinton? Ma, soprattutto, chi è Martin? Chissà se mai avremo una risposta.

Quello che sappiamo è che questa intrusione sta diventando virale sui social, tanto che l'hashtag #BillClinton è uno dei più popolari su Twitter nel momento in cui scriviamo.

Se vi siete persi i The Game Awards 2022, ecco il nostro riassunto con tutti i trailer e gli annunci dell'evento. Ecco anche l'elenco completo di tutti i vincitori.