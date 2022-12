Star Wars Jedi: Survivor, tutto quello che sappiamo dopo i TGA

Tra i migliori giochi ambientati nella galassia lontana lontana di George Lucas che abbiamo avuto il piacere di provare, Fallen Order ha avuto il merito di conquistare anche chi non è propriamente un fan di Star Wars, cavalcando le mode videoludiche del momento con una sicurezza notevole, pur prestando il fianco a qualche problema che speriamo sia stato risolto in questo sequel. Nella nostra analisi del trailer di Star Wars Jedi: Fallen Survivor cercheremo di fare il punto della situazione.

Il trailer di Star Wars Jedi: Survivor è stato uno dei momenti più attesi in una serata che ha riservato non poche sorprese, e questa non era certo una di esse visto che si sapeva da qualche tempo che Geoff Keighley avrebbe avuto una World Premiere sul nuovo titolo di Respawn Entertainment . L'ottimo trailer non ha risposto a tante domande sul sequel di Star Wars Jedi: Fallen Order, ma almeno ha svelato la data di uscita, fissata per il 17 marzo 2023, quindi anche prima del previsto.

Cinque anni dopo

Star Wars Jedi: Survivor, Cal e BD-1 cinque anni dopo Fallen Order

Sono passati cinque anni e Cal Kestis si è fatto uomo: ha gettato via il poncho e si è fatto crescere una discreta barbetta, e l'attore che lo interpreta, Cameron Monaghan, è arrivato sul palco dei The Game Awards poco dopo la World Premiere con la possanza di un vero Jedi, mulinando una replica della spada laser di Cal che, ovviamente, continua ad avere un ruolo centrale nel sistema di combattimento. Ci ha sorpreso, invece, che nel trailer Cal non usi minimamente il blaster che ora porta al fianco, e sul quale i fan hanno fatto le ipotesi più disparate.

Ma l'Universo Espanso di Star Wars è così: ogni dettaglio è il tassello di un mosaico più grande che collega film e fumetti e serie TV e videogiochi, e infatti per sapere cos'è successo nei cinque anni trascorsi tra Fallen Order e Survivor bisognerebbe acquistare il romanzo Battle Scars in uscita poco prima del gioco. Vedremo a tempo debito quanto sarà importante: sappiamo già che nel racconto di Sam Maggs torneranno tutti i personaggi del gioco originale, oltre a gente poco raccomandabile come il Quinto Fratello, comparso nelle serie TV Star Wars Rebels e Obi-Wan Kenobi, che si svolgono più o meno nello stesso periodo di Star Wars Jedi.

Tornando al trailer, però, è interessante notare come si apra col misterioso umanoide sospeso nella vasca. Non sappiamo minimamente chi sia - e se lo abbia liberato proprio Cal, in effetti - ma le sue parole farebbero pensare che sia stato un Jedi e che l'Ordine l'abbia imprigionato. Oppure no? "L'Ordine non c'è più. Sono stato tradito da coloro di cui mi fidavo di più. Non sarò imprigionato di nuovo," dice il nostro amico (?) senza un braccio. Ora, fermo restando che i Jedi dell'Ordine all'epoca di Anakin Skywalkwer erano abbastanza ottusi, è difficile immaginare che non l'abbiano rinchiuso per dei buoni motivi anche se fosse stato uno di loro, ma magari era qualcosa di completamente diverso.

Il suo aspetto - i suoi occhi, in particolare - ricorda quello degli Arkaniani, tuttavia la sua mano ha cinque dita invece di quattro. L'abito dorato che indossa in un'altra scena del trailer rimanda allo stile dell'Alta Repubblica, ma è davvero possibile che sia rimasto in animazione sospesa per centinaia di anni? In quel caso, potrebbe essere lui il Survivor - il superstite, insomma - del titolo.

Star Wars Jedi: Survivor, un nuovo pianeta da esplorare

Marzo non è lontano e supponiamo che queste risposte arriveranno a tempo debito, ma c'è da dire che il trailer ha dedicato poco spazio ai personaggi vecchi e nuovi. Per esempio non c'è traccia di Merrin o Greez: il trailer, infatti, passa subito a una carrellata di combattimenti in cui Cal usa la spada laser e la Forza per abbattere i nemici, salvo poi mostrarci il nostro eroe che si schianta con la Mantis su un pianeta sconosciuto. Insieme a lui, però, c'è solo il droide BD-1, ma questo potrebbe essere il punto di partenza del gioco, il soft reset che giustificherebbe la perdita delle abilità e degli strumenti su cui si appoggiano la natura e le dinamiche "metroidvania".

Almeno sappiamo che Cere Junda è ancora viva, anche se la troviamo molto cambiata e impegnata a lavorare in una specie di archivio. Forse ha abbandonato l'idea di ricostruire l'Ordine, anche perché si rivolge a Cal con freddezza quando parla del fatto che è diventato il bersaglio numero uno dell'Impero. Questo potrebbe significare che Survivor si svolge prima di Obi-Wan Kenobi, visto che nella serie TV trasmessa qualche mese fa su Disney+ era stato lui a ossessionare Darth Vader e la Terza Sorella.

Star Wars Jedi: Survivor, chi sarà l'uomo misterioso?

L'uomo misterioso della vasca, tuttavia, sembrerebbe in combutta con i nuovi antagonisti: sebbene non ci sia alcuna traccia del senatore Imperiale appartenente alla specie Pau'an che abbiamo visto nel primo trailer di Survivor, questa volta abbiamo fatto conoscenza con quelli che sembrano due cacciatori di taglie, uno di specie ignota visto che è completamente bardato, e l'altro, enorme e massiccio, che ricorda proprio i Gen'Dai. Per chi non lo sapesse, i Gen'Dai sono alieni difficilissimi da uccidere, il ché rappresenterebbe un gran bel problema per il nostro Cal.

Non sembra che i Respawn si siano impegnati solo a rendere la vita del nostro Cal sempre più difficile, perché hanno trovato il tempo di inventarsi anche un nuovo alleato, o così sembrerebbe: è un umano di nome Bode Akuna che a un certo punto del trailer aiuta Cal a sconfiggere un assaltatore imperiale con un coreografico attacco combinato. È una dinamica tag che si vede spesso in questo tipo di giochi - basti pensare a Kratos e Atreus in God of War: Ragnarok o a Joel ed Ellie in The Last of Us - e che Fallen Order impiegava solo in poche occasioni con Merrin: l'idea che Survivor possa sfruttarla più spesso, magari per ogni personaggio che accompagna Cal nell'avventura, non ci dispiace affatto.