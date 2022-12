The Game Awards 2022: i trailer più visti su YouTube, ecco i giochi che interessano di più

I The Game Awards 2022 sono andati in onda ieri e sono stati presentati molti giochi. Ovviamente alcuni sono stati più apprezzati di altri o, per meglio dire, hanno attirato maggiormente l'attenzione degli appassionati. Quali sono? Benji-Sales ci propone una lista dei trailer più visti su YouTube dai The Game Awards:

Star Wars Jedi Survivor - 4.9 milioni Hades II - 2.4 milioni Armored Core VI: Fires of Rubicon - 2.2 milioni Suicide Squad Kill the Justice League - 2.1 milioni Death Stranding 2 - 1.9 milioni Cyberpunk 2077 Phantom Liberty - 1.6 milioni Diablo IV - 1.5 milioni Tekken 8 - 1.4 milioni

Come spiegato da Benji-Sales, le visualizzazioni sono state calcolate prendendo in considerazione tutti i video che erano puramente trailer (quindi niente video di reazione al trailer o filmati di analisi) che avevano 30.000 visualizzazioni o più. Non si tratta quindi di un conteggio perfetto, ma ci dà un'idea dell'ordine di grandezza dell'interesse per i vari giochi.

Ovviamente questi numeri sono destinati a cambiare nel corso delle prossime ore e giorni e alcune posizioni potrebbero invertirsi, ma la parte più interessante di questa classifica è vedere quali sono i giochi più interessanti per il pubblico, più che vedere gli esatti numeri delle visualizzazioni. Ad esempio, Star Wars Jedi Survivor ha attirato enorme attenzione, con cifre doppie rispetto al secondo classificato, Hades II.

Inoltre, posiamo vedere che anche un gioco di una saga da tempo inutilizzata è stato in grado di attirare grande attenzione: parliamo di Armored Core VI: Fires of Rubicon che è stato in grado di competere con Hades II, Suicide Squad Kill the Justice League e Death Stranding 2.

Voi che ne pensate? Quali sono i trailer che avete guardato (o riguardato) dopo i The Game Awards 2022?