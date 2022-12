Elden Ring: arriva la mod su Bill Clinton, subito meme dopo i The Game Awards 2022

Ai The Game Awards 2022, Elden Ring ha vinto l'ambito premio di Gioco dell'anno. Il direttore del gioco Hidetaka Miyazaki è salito allegramente sul palco, ma è stato oscurato da un adolescente a caso che ha preso il microfono per dedicare il premio al suo "rabbino ortodosso riformato Bill Clinton". Ovviamente, ora, è stata creata una mod a tema sull'ex-presidente.

Dopo lo spettacolo, infatti, sui social media gli appassionati hanno creato decine e decine di meme per sottolineare l'assurdità della situazione. Tuttavia, un fan di Elden Ring non si è accontentato di ridere alle battute e ha fatto un passo avanti. In un video caricato sul proprio account Twitter, il modder Arestame ha condiviso un breve filmato in cui corre per l'Interregno nei panni di Bill Clinton.

Il video mostra il 42° presidente degli Stati Uniti mentre esplora Sepolcride, con una grande mazza di legno in mano, prima di imbattersi in un nemico comune dell'area. Clinton viene rapidamente eliminato. Infine, lo vediamo a faccia in giù in una caverna buia e umida, che dovrebbe essere quella dove il giocatore parte dopo la prima morte.

Purtroppo, al momento non sembra che questa mod possa essere scaricata, anche se Arestame ha creato diverse mod in passato e le ha condivise su Nexus Mods. Ad esempio, all'inizio di quest'anno ha caricato una mod di Elden Ring che sostituiva alcuni boss - come Melania e Radahn - con personaggi del popolare anime One Piece. Speriamo che in futuro Arestame dia ai fan di Elden Ring la possibilità di portare Bill Clinton nell'Interregno.

Se non siete certi di cosa sia successo e chi sia quel ragazzino, ecco una nostra notizia dedicata.