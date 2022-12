The Game Awards 2022: il ragazzo salito su palco durante il GOTY è un complottista antisemita

Durante l'ultima edizione dei The Game Awards 2022 un ragazzo è salito sul palco al momento dell'assegnazione del premio per il gioco dell'anno, o GOTY che dir si voglia, e ha pronunciato delle strane frasi tirando in ballo Bill Clinton. Un'analisi più attenta della situazione ha svelato che si tratta di un complottista antisemita e che ciò che ha detto ha ben poco di innocente o simpatico, come si era pensato per il riferimento all'ex presidente USA.

Più precisamente, ha pronunciato una frase assimilabile agli ambienti cospirazionisti di estrema destra, di stampo neo nazista, affermando che "Bill Clinton è un rabbino ortodosso riformato". Il complotto cui fa riferimento è quello secondo cui i leader delle varie nazioni sono in realtà degli ebrei che controllano il mondo (ci sono diverse varianti, in realtà, ma accontentiamoci di citare un delirio alla volta).

Quindi, chi lo ha difeso, manifestando anche simpatia per il suo gesto, o non ha capito da cosa è nato quest'ultimo, o condivide le sue stesse idee. Difficile dire quale sia l'ipotesi peggiore.

Fatto sta che la "bravata" dal sapore fortemente politico ha attirato diverse simpatie negli ambienti videoludici, anche tra i membri della stampa, che sono arrivati addirittura a dare addosso a Geoff Keighley per aver annunciato su Twitter l'arresto dell'uomo.