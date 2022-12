The Last of Us Parte I costa 20€ in meno su PC rispetto a PS5

Durante i The Game Awards 2022 abbiamo visto che The Last of Us Parte I arriverà finalmente anche su PC. Abbiamo scoperto la data di uscita e abbiamo anche avuto modo di vedere le pagine prodotto su Steam ed Epic Games Store, le quali hanno confermato il prezzo: 59.99€, ovvero 20€ in meno rispetto al prezzo D1 di PlayStation 5.

Comprensibilmente, alcuni fan non sono particolarmente soddisfatti della cosa, visto che si tratta di una differenza di prezzo notevole (il 25%) per un prodotto identico a pochi mesi dall'uscita su PS5, dove ricordiamo costa 79.99€.

Non è in realtà una grande sorpresa, visto che i giochi su PC costano sempre meno che su console. Va però detto che, a differenza della versione PC, su console è possibile acquistare il gioco anche in formato fisico, sfruttando gli sconti dedicati. Ad esempio, in questo momento è possibile acquistare il gioco su Amazon Italia a 56€ circa, come potete vedere qui sotto. Il prezzo effettivo del gioco, quindi, non è troppo diverso rispetto alla versione PC. Al tempo stesso, il discorso deve essere fatto rispetto al prezzo ufficiale e su PS Store The Last of Us Parte I è ancora fissato a 79.99€. Forse, con l'arrivo della versione PC, Sony abbasserà il prezzo ufficiale del gioco anche su console.

Voi che ne pensate?

Joel e Sarah in The Last of Us Parte I

